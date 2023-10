Windows искалечат по-крупному. Древнейший компонент заменят на новомодный, который бесит программистов

Microsoft планирует отказаться от кнопки «Пуск», являющейся частью Windows на протяжении десятилетий. Ее заменят на кнопку вызова нового голосового помощника Copilot, который первоначально создавался для программистов и обучался на ворованном у разработчиков коде.

Из первых уст

В обозримом будущем из Windows может исчезнуть меню «Пуск» и соответствующая кнопка, его вызывающая. Об этом, как пишет портал PC World сообщил лично Сатья Наделла (Satya Nadella), нынешний генеральный директор корпорации Microsoft.

По словам главы софтверного гиганта, вместо кнопки «Пуск» будет красоваться пиктограмма, вызывающая сервис Copilot – новый голосовой помощник Microsoft, заменивший собой непопулярную Cortana в одном из недавних обновлений Windows. Наделла не стал вдаваться в подробности, подчеркнув лишь, что планы по замене «Пуска» на Copilot у Microsoft действительно имеются. Он добавил, что изменения станут частью одной из будущих версий Windows, но не уточнил, идет ли речь о разрабатываемой Windows 12 или других ОС или же об одном из следующих апдейтов Windows 11. Windows 10 это, вероятнее всего, не коснется – система с марта 2023 г. не получает обновления функциональности, теперь ей вплоть до октября 2025 г. полагаются только патчи безопасности.

Фото: Microsoft Microsoft поменяет «Пуск» в очередной раз

Copilot первоначально создавался как помощник программиста для упрощения процесса написания кода. Он заработал в 2021 г. в составе сервиса GitHub, но позже выяснилось, что он ворует код у одних разработчиков и предлагает его другим.

А есть ли разница

Наделла дал понять, что для него разницы между классическим стартовым меню и Copilot нет. «Copilot схож с кнопкой "Пуск", – сказал глава Microsoft. Он становится организатором всего вашего взаимодействия с программами. К примеру я просто активирую его и выражаю свое намерение, после чего или перехожу в нужное мне приложение, или приложение обрабатывает сам Copilot, что помогает мне учиться, запрашивать и создавать — и, я думаю, это полностью меняет привычки пользователей». (It becomes the orchestrator of all your app experiences. So for example, I just go there and express my intent and it either navigates me to an application or it brings the application to the Copilot, so it helps me learn, query and create – and completely changes, I think, the user habits).

На те же грабли

Меню «Пуск» годами не дает Microsoft покоя. Она постоянно его модифицирует – «Пуск» в Windows 98 радикально отличается от оного в Windows 7 и тем более в Windows 11. Впрочем, общая концепция стартового меню в большинстве версий Windows не меняется – исключением являются только Windows 8 и 8.1 образца 2012 и 2013 гг. соответственно, в которых от привычного «Пуска» избавились в угоду новомодного, по мнению Microsoft, плиточного интерфейса.

Фото: Microsoft Такое стартовое меню мир не оценил

Такое нововведение сразу вызвало массовое недовольство пользователей. Опробовав новое плиточное меню, они или возвращались на Windows 7, если была такая возможность, или искали способы вернуть обычный «Пуск» в новые системы. Именно в тот период стали появляться сторонние программы, реанимирующие «Пуск» и отключающие плитки, к 2023 г. ставшие в разы более востребованными.

По уровню популярности среди пользователей Windows 8 и 8.1 очень быстро оказались в районе нуля, а Windows 7 с полноценным стартовым меню уже начинала постепенно морально устаревать. Microsoft пришлось быстро пойти на компромисс – летом 2015 г. свет увидела Windows 10 с почти стандартным «Пуском». Плитки переехали в состав этого меню, вернулся привычный рабочий стол.

Фото: Microsoft «Пуск» в Windows 10

Результат превзошел все ожидания – отметив в 2023 г. свое восьмилетие, Windows 10 с легкостью удерживает статус самой популярной настольной ОС Microsoft с долей 71,6% на мировом рынке против 23,63% у более новой Windows 11 (StatCounter, сентябрь 2023 г.).

Не исключено, что пользователи будут против очередного переосмысления Microsoft меню и кнопки «Пуск». Но, как было сказано выше, существует изобилие программ, возвращающих в систему традиционное стартовое меню.

С чего все начиналось

Меню «Пуск» в привычном его понимании в 2023 г. исполнилось 28 лет. Microsoft внедрила его в свою ОС в 1995 г., когда свет увидела во многом революционная Windows 95.

Фото: Microsoft Каноничное стартовое меню в Windows

Вплоть до конца 2001 г. стартовое меню почти не менялось, хотя за шесть лет Microsoft успела выпустить несколько операционных систем – как минимум Windows 95, 98, 98 Second Edition, Me и Windows 2000.

Фото: Microsoft «Пуск» в Windows XP

Все изменилось с релизом Windows XP, в которой «Пуск» был сильно переработан. Но Microsoft решила лишний раз не настраивать общественность против себя и сохранила в XP два варианта стартового меню – новый и классический, как в выпущенных ранее операционных системах.

Фото: Microsoft «Пуск» в Windows 11

В Windows Vista образца 2007 г. классический «Пуск» по-прежнему был доступен, но 2009 г., с выходом Windows 7, он стал частью истории. В Windows 11 «Пуск» эволюционировал в очередной раз, но на радикальные эксперименты с ним, как во времена Windows 8 и 8.1, Microsoft пока больше не решается.