Microsoft «убила» в Windows 11 своего знаменитого голосового помощника Cortana

Прощание с Cortana

Microsoft прекратила поддержку фирменного голосового помощника Cortana в качестве самостоятельного приложения для операционной системы Windows 11, пишет XDA Developers.

«Гигант из Редмонда» опубликовал в магазине приложений Microsoft Store обновление для Cortana, которое лишает приложение ассистента имеющейся функциональности.

«Обновление-убийца» пока доступно исключительно участникам программы предварительного тестирования Windows Insider на каналах Dev и Canary. Однако, по мнению специалистов портала, в течение месяца доступа к Cortana лишится самый широкий круг пользователей Windows 11.

Приложение остается в системе, но оно бесполезно

Примечательно, что приложение Cortana даже после полной утраты функциональности останется в системе, во всяком случае до релиза ближайшего крупного обновления Windows 11 23H2, который намечен на осень 2023 г.

Фото: Microsoft Cortana перестанет существовать в качестве отдельного приложения для Windows 11

При запуске получившего финальное обновления приложения Cortana пользователя встречает небольшое окно с сообщением, гласящим, что «Cortana в Windows как отдельное приложение устарела» (“Cortana in Windows as a standalone app is deprecated”). Кроме того, в интерфейсе приложения представлена кнопка «Подробнее» (“Learn More”) и несколько ссылок, ведущих на страницы официального сайта Microsoft.

В соответствующей заметке говорится, что изменение затрагивает только Cortana в Windows. Интегрированный в мобильные версии приложений Outlook, Teams, а также в решения Teams display и Teams Rooms голосовой помощник Microsoft продолжит свою работу.

Альтернатива имеется

В Microsoft не планируют лишать пользователей Windows 11 виртуального ассистента, не предлагая достойной замены. Такая замена у корпорации уже есть – это сервис Windows Copilot, в основе которого лежат технологии искусственного интеллекта.

Фото: Windows Latest После установки финального обновления Cortana отказывается работать

Предварительная версия нового помощника доступа инсайдерам с июня 2023 г., а представлена разработка была в мае 2023 г.

Кнопка вызова Copilot в интерфейсе Windows 11 расположится на панели задач. Согласно информации, опубликованной в официальном блоге Windows, помощник, подобно чат-боту Bing Chat, способен отвечать на вопросы пользователя, искать различную информацию в интернете. Кроме того, на текущем этапе он способен выполнять Windows-специфичные команды: по запросу переключать тему оформления интерфейса ОС с темной на светлую и наоборот, делать снимки экрана, а также включать режим «Не беспокоить».

Падение без взлета

Голосовой помощник Cortana был представлен 2 апреля 2014 г. на конференции Microsoft Build. Его назвали в честь героини серии компьютерных игр Halo. Изначально планировалось встраивать его исключительно в программные продукты Microsoft, однако впоследствии появились его версии для мобильных платформ Apple iOS и Google Android.

Cortana дебютировала в Windows Phone 8.1 в 2014 г., когда Microsoft еще окончательно не утратила надежду на то, что ей удастся сделать из Windows конкурентоспособную альтернативу мобильным ОС Android и iOS. Однако популярной заменой Siri и Google Assistant разработке Microsoft стать так и не удалось.

Позднее Cortana вошла в состав настольной ОС Windows 10, а затем и Windows 11, но и на десктопных платформах огромной популярности не снискала.

Игорь Гербылев, Just AI: Для ML, AI и речевых технологий серверы на базе GPU в три раза выгоднее обычных Маркет

Вероятно, одной из причин относительного провала Cortana, стала ограниченная поддержка иностранных языков и доступность лишь в небольшом числе стран мира.

По данным портала поддержки Microsoft, Cortana понимает английский, португальский, французский, китайский, немецкий, итальянский, японский и испанский языки. Помощник доступен пользователям из Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, Мексики, Испании, Великобритании и США.

Поддержкой русского языка Cortana так и не обзавелась, а Google Assistant, к примеру, говорит по-русски с весны 2018 г.