Microsoft проболталась: Мир не хочет переходить на Windows 11, потому что Windows 10 оказалась слишком хороша

Переход на Windows 11 в мировом масштабе идет крайне медленно, особенно в сравнении с темпами распространения Windows 10. Пользователи не видят смысла в переходе на новую ОС, потому что нынешняя оказалась очень удачной. К тому же ее поддержка продлится еще очень долго. Секретная статистика Microsoft о популярности Windows 11 содержит весьма удручающие для компании цифры.

Microsoft просчиталась

Темпы роста количества компьютеров под управлением ОС Windows 11 спустя два года с момента ее релиза оказались в разы медленнее в сравнении с Windows 10 за тот же временной промежуток (с июля 2015 по июль 2017 гг.). Как пишет The Register со ссылкой на утекшую внутреннюю документацию Microsoft, за 24 месяца Windows 11 заработала на 400 млн ПК по всему миру, и это с учетом новых ноутбуков и настольных компьютеров, продающихся в комплекте с ней.

Можно, к примеру, взглянуть на статистику Windows-компьютеров StatCounter за сентябрь 2023 г. – доля двухлетней Windows 11 едва превышает 23,6%, тогда как восьмилетняя Windows 10 работает на 71,6% компьютеров.

Среди россиян, пользующихся ПК с операционкой Microsoft, адептов Windows 11 даже меньше, чем тех, кто работает в Windows 7 – 8,24% и 12,44% соответственно. В большинстве своем они отдают предпочтение Windows 10 – у этой системы почти 75% российского рынка.

Microsoft пока не прокомментировала ни сам факт утечки документов со статистикой, ни то, что ее новая ОС оказалась не нужна пользователям. Но сомнений в том, что данная статистика верна, не остается – независимые исследователи тоже сходятся во мнении, что популярность Windows 10 в свое время росла гораздо быстрее.

Две очевидные причины

Как пишет The Register, в том, что Windows 11 захватывает мир настолько медленно, играют роль несколько факторов, но два из них – ключевые. И это вовсе не массовый переход на Linux – эти дистрибутивы и раньше почти никого не интересовали, так и сейчас. У них 3% мирового рынка ПК против 68,4% у Windows, а в России – лишь 1,93% и 84,32% соответственно. И это при том, что все отечественные ОС, для пересчета которых пальцев двух рук не хватит, основаны на Linux.

Первая упомянутая причина – это то, в какое время появилась Windows 10. Microsoft делала ее в спешке, чтобы как можно быстрее начать переводить людей с абсолютно провальных Windows 8 (2012 г.) и Windows 8.1 (2013 г.). Пользователи возненавидели обе эти системы по целому ряду причин, но в основном из-за неудобного плиточного интерфейса и исчезнувшего классического и очень удобного меню «Пуск».

Россияне не торопятся переходить на новую Windows

В Windows 10 от ненавистных плиток мало что осталось, вернулись «Пуск» и стандартный рабочий стол, к тому же система имела массу полезных нововведений. Вследствие этого пользователи в огромной своей массе начали стремительно пересаживаться на нее с Windows 8 и 8.1.

По сути, единственное, что тормозило рост популярности Windows 10 – это существование ОС Windows 7 (2009 г.). Ее Microsoft тоже делала в спешке, потому что ей предшествовала не самая удачная Windows Vista, которую забраковал весь мир. К тому моменту народной Windows XP было уже восемь лет, и она начала морально устаревать, и Microsoft очень нужна была современная качественная ОС, чтобы не терять пользователей.

Впрочем, не очень-то «Семерка» и помешала «Десятке» – Windows 10 обогнала Windows 7 по популярности всего за два года. Windows 11 и вовсе не конкурирует с ней, потому что Microsoft прекратила поддержку Windows 7 в самом начале 2020 г., почти за два года до выхода Windows 11.

Когда техподдержка лишь мешает

Вывод из вышесказанного следующий: Windows 10 получилась очень сбалансированной ОС, если не считать встроенные в нее инструменты массовой слежки, которые, конечно, можно отключить. Поэтому пользователи и не спешат переходить на Windows 11, особенно с учетом второй причины – Microsoft все еще поддерживает Windows 10, хотя ей уже более восьми лет.

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Техподдержка Windows 10 завершится в октябре 2025 г. С марта 2023 г. система больше не получает апдейты функциональности, но они чаще ломают систему, чем улучшают ее. А вот патчи безопасности Microsoft будет выпускать для Windows 10 еще два года.

Microsoft такая статистика, вероятнее всего, не радует

А пока для Windows 10 действует официальная поддержка Microsoft, сторонние разработчики ПО, например, браузеров, тоже будет поддерживать ее. Это дополнительно снижает мотивацию к переходу на Windows 11.

Неутешительный итог для Microsoft

Технически, у Windows 11 почти нет недостатков, за исключением завышенных системных требований – ей нужно непомерно мощное «железо», в отличие от Windows 10. Это крепко сбитая операционная система, работающая быстро и позволяющая, вопреки воле Microsoft, делать ее более удобной при помощи стороннего ПО – отключать обновления, возвращать классический «Пуск», активировать сторонние темы оформления, отключать телеметрию и пр.

Но, по сути, пользователям эта система не очень нужна. Перечисленные возможности есть и в Windows 10, которая не менее стабильна и податлива, но которая, к тому же, не требует потратить деньги на апгрейд компьютера – ей вполне хватит 2 ГБ оперативной памяти и 32-гигабайтного накопителя, а если устанавливать 32-битную версию, то она и вовсе запустится на ПК с 1 ГБ RAM и 16 ГБ ROM.

К моменту завершения поддержки Windows 10 нынешней Windows 11 исполнится четыре года, а еще более новой Windows 12, которая сейчас находится в разработке, будет как минимум год – ее релиз предварительно назначен на 2024 г. Пока неясно, как Microsoft собирается решать вопрос с медленным ростом популярности Windows 11 – возможно, у нее еще остался какой-нибудь козырь в рукаве. На сокращение срока технической поддержки она едва ли осмелится, потому что это чревато лавиной исков даже не от частных пользователей, а от корпораций, которые лишатся патчей безопасности и будут вынуждены потратить уйму денег на апгрейд парка компьютеров, чтобы иметь возможность пользоваться более требовательной, но поддерживаемой Microsoft Windows 11.