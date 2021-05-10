Обновление Windows 10 массово вывело из строя ПК по всему миру

Проблемный драйвер изъят

Microsoft остановила распространение проблемного драйвера AMD через «Центр обновления Windows» (Windows Update). Установка данного системного ПО в ряде случаев приводила к возникновению «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) после перезагрузки компьютера, пишет Bleeping Computer.

Согласно многочисленным жалобам пользователей популярного форума Reddit и портала обратной связи Microsoft, драйвер SCSI-контроллера AMD, ставший доступным пользователям Windows 10 4 мая 2021 г. через Windows Update, выводит операционную систему из строя.

После применения обновления, включающего драйвер “Advanced Micro Devices, Inc. – SCSIAdapter – 9.3.0.221” и последующего перезапуска системы Windows отказывается загружаться, выдавая сообщение об отсутствии доступа к загрузочному устройству (Inaccessible Boot Device) на фоне «синего экрана смерти».

Описание проблемы в Feedback Hub

После того, как Microsoft стало известно о неполадках, которые вызывает новый драйвер, было принято решение остановить его распространение. По оценке Windows Latest, это произошло через 21 час с момента его начала. Факт удаления драйвера из Windows Update подтвердил на Reddit пользователь zac_l, который называет себя разработчиком из Microsoft.

Кого коснулся сбой

По наблюдениям журналистов Bleeping Computer, проблема в основном затрагивает владельцев материнских плат Gigabyte X570 на базе одноименного чипсета компании AMD.

Судя по информации, опубликованной на сайте Gigabyte, платы данной линейки встроенных SCSI-контроллеров не имеют. Накопители к системным платам этой серии можно подключать через разъемы M.2 (для скоростных SSD) и SATA 6 Гбит/сек.

Корни проблемы

Специалист из Microsoft также объяснил, что первоначально драйвер сделали доступным небольшому числу пользователей, чтобы убедиться в корректности его работы и надежности.

Поскольку предварительное тестирование показало хорошие результаты (данные телеметрии не указывали на какие-либо проблемы), было решено предложить установку гораздо более широкому кругу пользователей. Однако в итоге в Microsoft заметили, что разослали обновленный драйвер не по адресу – его смогли установить многие владельцы несовместимого с ним «железа». Это, вероятно, и привело к возникновению проблемы с невозможностью загрузки Windows 10.

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Как отмечает издание, многим из столкнувшихся с проблемой пользователей удалось ее решить при помощи системы автоматического восстановления, которая запускается сама после нескольких неудачных попыток загрузки Windows 10. Другим пришлось загружаться с диска восстановления и удалять драйвер вручную через командную строку.

Необычные баги Windows 10

В марте 2021 г. CNews сообщил, что установка патча, который был призван исправить несколько известных ошибок в актуальных версиях Windows 10, в некоторых случаях приводил к неожиданным последствиям. Среди них – отказ встроенного инструмента резервного копирования с использованием истории и веб-камер Razer и Intel.

В январе 2021 г. специалисты Bleeping Computer обнаружили, что простое обращение к индекс-атрибуту базовой для Windows файловой системы NTFS при определенных условиях вызывает сбой в целостности данных каталога или целого диска.

В декабре 2020 г. пользователи актуальных на тот момент версий Windows 10 столкнулись с необычной ошибкой, которая приводила к «синему экрану смерти» при неосторожном использовании встроенной утилиты проверки дисков Chkdsk.

В августе 2020 г. установившие последние накопительные обновления пользователи пожаловались на то, что те вызывают «синий экран смерти», снижение производительности, увеличение времени загрузки и другие проблемы. Интересно, что трудности в основном возникли у владельцев некоторых ноутбуков Lenovo Thinkpad и Toshiba со включенной аппаратной виртуализацией. Отключение данной функции позволяло избавиться от непредвиденных последствий устновки патчей: «падение» ОС при переходе в спящий режим или отказ камер с поддержкой технологии Windows Hello.