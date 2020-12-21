Проверка дисков стандартным инструментом «убивает» Windows 10

В Windows 10 «поломался» Chkdsk

Пользователи последних версий Windows 10 столкнулись с ошибкой, которая приводит к «синему экрану смерти» при использовании встроенной утилиты проверки дисков.

Программа Chkdsk, входящая в состав операционной системы Microsoft, призвана выявлять и исправлять ошибки файловой системы на подключенных к компьютеру накопителях. Взаимодействие пользователя с утилитой происходит через консоль командного интерпретатора Windows или инструмента Powershell. Обычно Windows 10 сама «знает», когда необходимо выполнить проверку – к, примеру, при первой загрузке после некорректного завершения работы – и запускает Chkdsk. Тем не менее, в некоторых ситуациях у пользователя может возникнуть потребность инициировать проверку вручную.

Как утверждает Windows Latest, в Windows 10 версий 2004 (майский апдейт 2020 г.) и 20H2 (октябрьский релиз 2020 г.) присутствует критический баг, из-за которого в некоторых случаях запущенная пользователем проверка дисков с помощью Chkdsk завершается «крахом» системы. Это касается ситуаций, когда утилита запущена с ключом “/F”. Данный параметр заставляет программу автоматически исправлять все найденные ошибки, не запрашивая разрешения у пользователя.

Пользователи Windows 10 пожаловались на некорректную работу утилиты Chkdsk

В «Центре отзывов» Windows 10 можно найти сообщение пользователя под именем Jesse C, который жалуется на то, что проверка диска с помощью стандартной утилиты приводит к повреждению таблицы разделов. На это сотрудник Microsoft Peter D отвечает, что Chkdsk не занимается проверкой таблицы разделов, поэтому проблему, по его мнению, вызвало что-то иное.

Похожие трудности у владельцев SSD

Портал Mspoweruser описывает похожую проблему, с которой сталкиваются пользователи, установившие накопительное обновление KB4592438 от 8 декабря 2020 г. Выполнение команды “chkdsk c: /F”, где проверяемый раздел находится на твердотельном накопителе (SSD), приводит к стоп-ошибке файловой системы NTFS, после чего Windows перестает загружаться в нормальном режиме. Повторная проверка диска в такой ситуации выявляет ошибки в главной файловой таблице (Master File Table), которые можно исправить той же командой, что, предположительно, и привела к ее возникновению.

В примечании к обновлению KB4592438 подобных описанным выше проблем не числится.

Баг в Chkdsk, к счастью для пользователей, проявляет себя достаточно редко. По данным источника, его обнаружили участники программы тестирования Windows Insider еще в августе 2020 г., и затем он каким-то образом «перекочевал» в стабильные сборки 2004 и 20H2.

Проблемы с обновлениями Windows 10

Майский апдейт Windows 10 (2004), несмотря на то, что вышел спустя практически пять лет с момента запуска системы, с самого релиза преподносит некоторым пользователям и администраторам неприятные «сюрпризы». Ее распространение началось в конце мая 2020 г, и ее установка могла приводить к ряду проблем с работой аппаратных компонентов компьютеров – пользователи жаловались на сбои при воспроизведении звука и даже невозможность подключения к ноутбуку или ПК более одного устройства по Bluetooth.

В некоторых случаях установка Windows 10 2004 приводила к некорректной работе драйверов видеоподсистемы, в результате чего на экране появлялись «артефакты» в виде линий. Также в этой сборке присутствовал баг, о котором CNews сообщал еще в начале июня 2020 г. Он мог приводить к сбоям в работе принтеров, подключаемых к компьютеру через порт USB. Баг мог проявляться при выключении питания принтера или отсоединении его от ПК в процессе завершения работы последнего. В этом случае при последующей загрузке операционной системе USB-порт, к которому было присоединено «некорректно» отключенное печатающее устройство, окажется недоступным. Он исчезнет из списка доступных для подключения принтера, а Windows не сможет выполнять какие-либо операции с использованием данного порта. Данная проблема затрагивала все актуальные на тот момент редакции и версии Windows 10, начиная с 1903.

Выпущенные в середине августа 2020 г. обновления безопасности Windows 10, как писал CNews, вызывали «синий экран смерти», снижение производительности, увеличение времени загрузки и другие проблемы.



В конце мая 2020 г. Microsoft признала наличие проблемы с беспроводным подключением к интернету при помощи LTE-модема, которая могла возникать при установке майского накопительного обновления для Windows 10.

Также Microsoft исправила ошибку в Windows 10 (2004), из-за которой твердотельные накопители на основе флеш-памяти (SSD) могли изнашиваться быстрее обычного. К ускоренной выработке остаточного ресурса устройства могла приводить оптимизация, которую в автоматическом режиме раз за разом проводила операционная система, быстро «забывая», что аналогичная операция проводилась совсем недавно.

В начале декабря 2020 г. Microsoft начала принудительно обновлять операционную систему Windows 10 версии 1903 до более актуальных 1909 и 2004.