После обновления Windows 10 «тормозит» и показывает «синий экран смерти». Как это починить

Новый патч – новые проблемы

Августовский набор накопительных обновлений для операционной системы Windows 10 вызывает многочисленные проблемы с производительностью и стабильностью работы некоторых компьютеров. Об этом сообщил ресурс WindowsLatest со ссылкой на жалобы пользователей, опубликованные на популярном форуме Reddit, а также портале поддержки Microsoft.

По данным издания, выпущенные в августе 2020 г. патчи KB4566782 (для версии 2004) и KB4565351 (для версий 1909 и 1903), которые призваны исправить ряд проблем безопасности, у некоторых пользователей после установки вызывают BSoD (Blue Screen of Death, «синий экран смерти»), а замедление работы системы и отдельных программ.

В российском представительстве Microsoft CNews так прокомментировали ситуацию с «проблемными» обновлениями: «Мы призываем заказчиков, столкнувшихся со сложностями, обратиться support.microsoft.com».

«Синий экран смерти» на ноутбуках Lenovo

Часть пользователей жалуется на периодически возникающий BSoD, другие отмечает повторяющиеся сообщения об ошибках. Кроме того, августовские патчи вызывают сбой некоторых компьютеров со включенной аппаратной виртуализацией.

Речь идет о технологиях Intel, Microsoft Hyper-V и «Песочницы Windows» (Windows Sandbox). Чаще остальных подобные ошибки настигают владельцев ноутбуков Lenovo Thinkpad, пишет WindowsLatest, хотя встречаются у пользователей из числа обладателей техники Toshiba.

Пользователи Windows 10 пожаловались на BSoD и «тормоза» системы

К примеру, один из пользователей Thinkpad X390 под управлением Windows 10 написал на Reddit, что после установки последних обновлений при включенной Hyper-V у него перестала работать камера с поддержкой Windows Hello. Кроме того, при попытке перевести ПК в режим сна или запустить фирменное ПО Lenovo Vantage пользователь сталкивался с BSoD. Как отмечает WindowsLatest, деактивация функций виртуализации или «откат» обновлений в ряде случаев помогает решить описанные проблемы.

Замедление работы, сетевые проблемы

Помимо «зависаний» ОС, пользователи Windows 10 также жалуются на замедления в ее работе, долгую загрузку, снижение частоты кадров в игровых приложениях, проблемы с внешними накопителями и «тормозящим» встроенным файловым менеджером системы – «Проводником».

Сразу несколько пользователей отметили кратковременные (до нескольких секунд) «замирания» экрана при открытии новых окон с приложениями. Судя по всему, конкретные пользовательские программы здесь ни при чем, поскольку проблема проявлялась при запуске самого разного ПО – видео- и аудиоплееров, эмуляторов ОС Android, инструмента проектирования интерфейса Adobe XD и все того же «Проводника».

Помимо прочего, владельцы ПК с Windows 10 и набором августовских патчей обращают внимание на существенное замедление скорости загрузки данных через беспроводные сети, в том числе и Wi-Fi. Обновление драйверов сетевого адаптера и беспроводных модулей, как отмечает пользователь под псевдонимом Krishnapandat на портале поддержки Microsoft, проблему не решает. Помогает только удаление вызывающего неприятности обновления Windows – KB4566782 в данном конкретном случае.

Проблемы с обновлениями Windows 10

Версия 2004 ОС Windows 10, несмотря на то, что она вышла спустя практически пять лет с момента запуска самой системы, с самого релиза преподносит некоторым пользователям и администраторам неприятные «сюрпризы». Ее распространение началось в конце мая 2020 г, и ее установка могла приводить к ряду проблем с работой аппаратных компонентов компьютеров – пользователи жаловались на сбои при воспроизведении звука и даже невозможность подключения к ноутбуку или ПК более одного устройства по Bluetooth.

В некоторых случаях установка Windows 10 2004 приводила к некорректной работе драйверов видеоподсистемы, в результате чего на экране появлялись «артефакты» в виде линий. Также в этой сборке присутствовал баг, о котором CNews сообщал еще в начале июня 2020 г. Он мог приводить к сбоям в работе принтеров, подключаемых к компьютеру через порт USB. Баг мог проявляться при выключении питания принтера или отсоединении его от ПК в процессе завершения работы последнего. В этом случае при последующей загрузке операционной системе USB-порт, к которому было присоединено «некорректно» отключенное печатающее устройство, окажется недоступным. Он исчезнет из списка доступных для подключения принтера, а Windows не сможет выполнять какие-либо операции с использованием данного порта. Данная проблема затрагивала все актуальные на тот момент редакции и версии Windows 10, начиная с 1903.

В конце мая 2020 г. Microsoft признала наличие проблемы с беспроводным подключением к интернету при помощи LTE-модема, которая могла возникать при установке майского накопительного обновления для Windows 10.

В конце марта 2020 г. CNews писал, что установка обновления KB4535996 для Windows 10 приводит к выходу из строя функции подключения к интернету через VPN. В апреле Microsoft выпустила патч, исправляющий этот недочет. Однако, починив интернет по VPN, оно сломало интернет по Wi-Fi.

В ноябре 2019 г. в ОС обнаружили сложновоспроизводимый баг, из-за которого в некоторых случаях внешние устройства, подключаемые к ПК под управлением данной ОС через интерфейс Thunderbolt, могли внезапно перестать работать. Столкнувшимся с данной проблемой Microsoft рекомендовал просто перезагрузить компьютер.

В сентябре 2019 г. CNews рассказывал о том, что установка патча KB4512941 приводит к захвату почти половины ресурсов центрального процессора одним из модулей виртуального помощника. Кроме того, встроенная в ОС функция поиска могла работать некорректно. Вышедший чуть раньше патч KB4515384 был способен вывести из строя важные компоненты системы – звук, меню «Пуск», подключение к интернету и даже поддержку USB-устройств, в том числе мыши и клавиатуры.