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Microsoft Windows Sandbox



11.02.2025 Positive Technologies представила февральский дайджест трендовых уязвимостей 1
09.09.2020 Уязвимость Windows 10 позволяет записывать в системные папки что угодно 1
25.08.2020 После обновления Windows 10 «тормозит» и показывает «синий экран смерти». Как это починить 1
27.05.2019 Microsoft сломал новейшую опцию Windows 10 1
09.01.2019 Windows 10 лишит пользователей 7 ГБ дискового пространства 1
21.12.2018 Microsoft выпустила Open Source систему для создания UEFI 1
20.12.2018 Microsoft написала новое приложение в Office для Windows 10 1
19.12.2018 В Windows 10 появится «песочница» для сомнительного ПО и подозрительных документов 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Microsoft Windows Sandbox и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24652 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1419 1
Lenovo Group 2296 1
Intel Corporation 12211 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Toshiba Corporation 2930 1
GitHub 826 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
ArcaBit 4 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12679 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 595 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14420 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2670 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2554 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3220 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 659 2
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 130 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 202 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1993 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6167 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4252 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12562 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7315 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10005 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 52 1
Micorosft Windows Insider 130 1
FaaS - Function as a service - Функция как услуга 7 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 36 1
HSTS - HTTP Strict Transport Security - механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS 8 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 455 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1742 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3884 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5794 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2484 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7420 1
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Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 3
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Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 3
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Microsoft Surface - Планшет 430 2
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Microsoft Project Mu 2 2
Google Chrome - браузер 1567 1
Python - высокоуровневый язык программирования 942 1
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Microsoft Windows Hello 199 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Vivaldi - Браузер 93 1
Opera Browser - Браузер 1022 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 240 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Lenovo Vantage - Lenovo Diagnostics 15 1
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
Microsoft Endpoint Protection 9 1
Microsoft Office 2019 16 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Microsoft Windows InPrivate 13 1
AMD AMD64 82 1
Microsoft WaaS - Microsoft Windows as a Service 4 1
Microsoft Office 2016 23 1
Microsoft Office Online 31 1
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Залманов Дмитрий 22 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13332 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 423 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 835 1
ZDnet 660 3
Reddit 313 1
BleepingComputer - Издание 344 1
Windowslatest 13 1
MS Power User 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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