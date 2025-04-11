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Microsoft Office 2016



11.04.2025 Word и Excel тотально поломались после обновления. Починить их под силу не каждому 2
20.03.2024 Новый Microsoft Office будет работать без подписки и подключения к интернету. Всеобщая «онлайнизация» отменяется 1
12.07.2022 Microsoft придумала, как без лишнего шума согнать пользователей с Windows 7 и заставить их работать на Windows 11 1
08.07.2022 Microsoft пошла на поводу у глупых пользователей и разрешила хакерам взламывать всех через документы Word и Excel 1
08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 1
01.03.2021 Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач 1
28.06.2019 В Excel обнаружена зияющая «дыра». Microsoft знала о ней годами 1
20.12.2018 Microsoft написала новое приложение в Office для Windows 10 1
25.09.2018 Вышел Microsoft Office 2019. Что в нем нового 1
07.09.2018 Microsoft передумала «убивать» Windows 7. За продление жизни ОС будут брать деньги 1
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave 1
02.02.2018 Новый Microsoft Office не будет работать c Windows 7 и Windows 8.1 1
27.11.2017 Возврат на Windows обойдется Мюнхену в 50 млн евро 1
28.09.2017 Microsoft представила «бесконечный» Office 2019 2
25.05.2017 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис» 1
11.05.2017 В новой Windows 10 S запрещены Chrome, Firefox и другие сторонние браузеры 1
13.01.2016 Microsoft закрыла 25 «дыр» в Windows, Internet Explorer, Edge и Office 1
22.09.2015 Стали известны цены на Microsoft Office 2016 в России 2
10.09.2015 Microsoft раскрыла дату обновления Office 2016 для Windows. Что нового? 1
10.07.2015 Microsoft выпустила Office для Mac с обновленным интерфейсом 1
06.03.2015 Microsoft выпустила ознакомительный Office 2016 для Mac 1
28.01.2015 Новый MS Office «заточат» для работы на смартфонах и планшетах 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Microsoft Office 2016 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24767 22
Apple Inc 12218 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1986 2
Salesforce.com 429 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Google LLC 11897 1
Accenture plc 682 1
Oracle Corporation 6742 1
Broadcom - VMware 2394 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
Haulmont - Хоулмонт 115 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
Nginx - Энджайникс 170 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 109 1
Проектная практика 48 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 17 1
X Corp - Twitter 2875 1
Meta Platforms - Facebook 4454 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 410 1
8368 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Mimecast Services Ltd 3 1
Системы документооборота 498 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 249 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 14 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 1
Резонанс НПП 372 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 12 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 1
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 7 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5037 1
Демократическая политическая партия США 116 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25775 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2021 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9317 7
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Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3124 2
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Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 433 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3189 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1772 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4091 1
Энергетика - Energy - Energetically 5183 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5887 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 921 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6496 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2781 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11119 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3294 1
ZDnet 660 3
The Verge - Издание 565 3
BleepingComputer - Издание 364 2
MacWorld 133 1
The Register - The Register Hardware 1589 1
Neowin 149 1
TechSpot 129 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 2
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 6 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 48 1
Microsoft Ignite 42 1
Microsoft Build - конференция 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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