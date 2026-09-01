Школа №12 города Перми перешла на операционные системы «Альт»

«Базальт СПО» совместно с технологическим партнером «Академия Бизнес решений» завершили пилотный проект по переводу ИТ-инфраструктуры пермской школы МАОУ «СОШ №12» на российскую операционную систему. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Запрос на управляемую ИТ-инфраструктуру

Главная задача проекта — предоставить школе эффективную отечественную ИТ-платформу, способную решать задачи современного образовательного процесса: от проведения уроков информатики и технологии до организации внеурочной деятельности и кружковой работы. При этом обязательными условиями были организация централизованного управления, обеспечение высокого уровня информационной безопасности и независимость от иностранного ПО.

В ходе реализации проекта специалистам предстояло оптимизировать использование ИТ мощностей таким образом чтобы одним АРМ могли пользоваться как своим персональным любое количество пользователей — участников учебного процесса.

«Переход на операционные системы «Альт» стал ключевым этапом цифровой трансформации нашей школы. Мы не просто заменили программное обеспечение — мы получили управляемую ИТ-инфраструктуру с единым центром администрирования. Это позволило нам обеспечить непрерывность учебного процесса, гарантировать сохранность данных учащихся и педагогов, а также значительно упростить техническую поддержку всех рабочих мест. Теперь мы можем сосредоточиться на главном — качестве образования, а не на решении технических проблем», — сказала заместитель директора по инновационной работе Ираида Марьясова.

Предсказуемая ИТ среда для учебы

На переходном этапе было необходимо обеспечить совместную работу устройств под управлением ОС семейства «Альт» и некоторых исторических АРМ под Windows в интегрированном домене.

Второй важной задачей команды стала централизация администрирования и повышение уровня информационной безопасности. В частности: настройка групповых политик (сложность паролей, управление сетевыми ресурсами); разграничение доступа пользователей к ресурсам в зависимости от роли; организация резервного копирования данных домена; контроль доступа в сеть.

Наконец, необходимо было провести стандартизацию рабочих мест для упрощения технической поддержки. И в результате этого создать единую предсказуемую среду на всех ПК с централизованной настройкой ПО, необходимую для учебного процесса.

Исходная ИТ-инфраструктура

Операционные системы: Windows 7, Windows 10. Прикладное ПО: офисный пакет Office 2016, Adobe Acrobat Reader DC. Для реализации учебного процесса по предметам «Информатика» и «Технология», а также для внеурочной деятельности и кружковой работы использовалось разнородное свободно распространяемое ПО, не унифицированное на всех компьютерах. Тип сети: одноранговая сеть без доменных структур, администрирование на уровне отдельных ПК. Хранение данных пользователей: локально на персональных компьютерах в учебных классах и ПК преподавателей. Резервное копирование: отсутствует. Оборудование: возраст основного парка ПК и оргтехники — более восьми лет.

Новая экосистема

Решить все эти задачи позволила миграция на следующие продукты экосистемы «Альт», включенные в Единый реестр Минцифры.

«Альт Домен» — это полноценная служба каталогов, позволяющая управлять компьютерами и пользователями в гетерогенной сети (смесь Linux и Windows) по единым правилам из единого центра. Программный комплекс обеспечивает централизованную аутентификацию, хранение учетных записей и применение групповых политик.

«Альт Виртуализация» — платформа для создания и управления виртуальными машинами на базе серверного оборудования.

«Альт Рабочая станция» — операционная система для автоматизированных рабочих мест административного и технического персонала.

«Альт Образование» — специализированная российская операционная система, разработанная для нужд образовательных организаций всех уровней. Содержит предустановленный набор учебного и офисного ПО, совместима с интерактивным оборудованием, поддерживает необходимые протоколы и форматы.

Миграция за 8 дней

Перевод МАОУ «СОШ №12» на ОС «Альт» выполнили специалисты из «Академии Бизнес решений». За три дня специалисты провели комплексное обследование ИТ-инфраструктуры школы: были собраны данные о технических характеристиках компьютеров, периферийных устройствах и компьютерных классах.

На аппаратном сервере развернули ОС «Альт Виртуализация» (редакция PVE), и контроллер «Альт Домен», ОС «Альт Рабочая станция» для администратора. Процесс установки и настройки серверной части занял пять дней. Далее на ПК преподавателей и учащихся были установлены ОС «Альт Образование» (всего на 25 рабочих станций) и выполнено подключение пяти МФУ.

Внедренные элементы ИТ-инфраструктуры

ОС «Альт Виртуализация» (редакция PVE) используется в качестве платформы виртуализации на аппаратном сервере. Она позволяет запускать несколько виртуальных машин изолированно друг от друга, эффективно распределять вычислительные ресурсы и обеспечивать отказоустойчивость. На базе этой системы развернуты два контроллера домена и рабочая станция администратора, что исключает простои при сбое одного из компонентов.

Два контроллера «Альт Домен» (основной и резервный) обеспечивают централизованное управление всеми пользователями и компьютерами в школе. Контроллеры выполняют следующие ключевые функции: аутентификацию учащихся и учителей при входе в систему; хранение и синхронизацию учетных записей (всего в школе порядка 700+ обучающихся и учителей, на момент прохождения ПМИ в систему заведено 40% пользователей); применение групповых политик (настройка паролей, доступ к сетевым ресурсам); централизованное хранение домашних каталогов пользователей на файловом сервере, входящем в состав домена; резервное копирование данных домена.

Наличие двух контроллеров гарантирует бесперебойную работу даже при выходе из строя одного из серверов.

ОС «Альт Рабочая станция» установлена на рабочем месте системного администратора для управления доменом, мониторинга состояния сети, установки обновлений и настройки политик через единую консоль.

25 ОС «Альт Образование» установлены на ПК преподавателей и учащихся. Данные рабочие станции введены в домен «Альт Домен», что позволяет пользователям авторизоваться с единой учетной записью и получать доступ к своим профилям и документам с любого компьютера в сети.

Пять подключенных МФУ интегрированы в доменную среду и доступны всем пользователям в соответствии с настроенными политиками печати.

Что изменилось

В домене «Альт Домен» зарегистрировано 40% учетных записей обучающихся, которые получили возможность работать на компьютерах с ОС «Альт Образование».

Переход от одноранговой сети к централизованной доменной структуре с единым контроллером и резервированием. Сеть перестала быть одноранговой — теперь все рабочие станции введены в домен, а управление осуществляется централизованно.

Информация пользователей больше не хранится на локальных ПК. Теперь домашние каталоги и рабочие профили учащихся и учителей размещены на централизованном файловом сервере (в составе «Альт Домен»), который регулярно резервируется.

Учащийся, сев за любой компьютер в домене и авторизовавшись под своей учетной записью, получает доступ к своему профилю, а значит, к своим ИТ ресурсам в системе и может продолжить работу с того места, где остановился в прошлой сессии. Все его данные (документы, настройки приложений) сохраняются на сервере и доступны с любой рабочей станции в домене школы.

Реализован переход от точечной установки ОС с разрозненным обслуживанием к централизованной административной поддержке из «единого окна» и единому центру контроля и ответственности.

Ключевые свойства, повлиявшие на выбор решений

Полная импортонезависимость — отсутствие критических обновлений и блокировок со стороны иностранных вендоров.

Бесшовный и последовательный переход на новое ПО — возможность ввода в домен «Альт Домен» как компьютеров на Linux, так и рабочих станций на Windows (для плавного перехода).

Наличие всех необходимых средств администрирования. В их числе: графические и консольные утилиты для настройки групповых политик, управления учетными записями, мониторинга сети и установки обновлений.

Экономия аппаратных ресурсов — позволяет запускать несколько серверных функций (систему виртуализации, контроллер домена, рабочую станцию администратора) на одном физическом сервере, что снижает затраты на закупку оборудования.

Наличие готового репозитория с ПО для образования — все необходимое для уроков и кружков доступно в едином хранилище и устанавливается централизованно из репозитория ALT.

Низкие системные требования — позволяют использовать ОС на устаревшем оборудовании (возраст парка — более 8 лет), продлевая его жизненный цикл без дополнительных затрат.

Политика лицензирования «Альт Образование» 11 — школа может осуществить максимально простой способ перехода на отечественную операционную систему на условиях открытой безвозмездной бессрочной лицензии, а учителя, школьники и родители могут использовать ее на домашних компьютерах.

Доступность обучающих материалов по продуктам — на образовательном портале «Альт Академия» размещены материалы для всех желающих пользователей ОС «Альт».

Курс для учителей-предметников в онлайн-формате — возможность пройти обучение для учителей под руководством сертифицированного преподавателя и освоить цифровые навыки работы в ОС «Альт Образование» 11.

В результате реализации проекта была создана основа для масштабирования решения на уровне района, города и Министерства образования, что в перспективе даст такие эффекты, как экономия бюджета, целевое расходование средств на ИТ и повышение эффективности образования в России.