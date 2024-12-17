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Росатом АРМЗ Урановый холдинг Далур



17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма 1
09.12.2024 Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им 1
26.04.2023 «Ростелеком» в Зауралье протестировал промышленные AR-очки 1
09.02.2023 Умные каски «Ростелекома» будут следить за безопасностью сотрудников зауральского предприятия «Далур» 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 4
Oracle Corporation 6688 3
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 3
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 3
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 16 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 3
Ростелеком 9701 2
Microsoft Corporation 24625 2
8213 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Крок - Croc 1777 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Nginx - Энджайникс 164 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
OpenText 207 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Системы документооборота 498 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 3
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 3
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 3
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 3
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 14 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 11 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 3
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 7 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росатом АтомКомплект 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
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Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
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