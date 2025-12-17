Разделы

Росатом АРМЗ Урановый холдинг Атомредметзолото Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.12.2025 Enjoy Robotics создала образовательного робота для Горнорудного дивизиона «Росатома» 2
24.11.2025 «Ростелеком» и «Далур» внедрили систему экологического мониторинга производства 1
17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма 1
06.05.2024 «Ростелеком» построил 26 километров оптики для одного из крупнейших мировых производителей магниевой продукции Прикамья 4
19.01.2024 AR-очки - в помощь «полевым» сотрудникам АО «Хиагда» 1
26.04.2023 «Ростелеком» в Зауралье протестировал промышленные AR-очки 1
26.04.2022 Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года 1
18.12.2019 «Ростелеком» примет участие в развитии цифровых технологий АРМЗ 5
10.12.2019 «Ростелеком» и Softline внедрили первые «умные каски» 5
13.11.2019 Евгений Абакумов, ИТ-директор Росатома — в интервью CNews -

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

 1
11.11.2019 «Ростелеком» и Softline поставят первые 150 «умных касок» одному из производств Бурятии 5
07.06.2019 «Цифра» и «Первая горнорудная компания» внедрят решения на основе искусственного интеллекта на Крайнем Севере 1
30.05.2019 «Мегафон» объявил о назначении нового финансового директора 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
12.02.2019 Softline и «Ростелеком» внедрили «умные каски» на «цифровом полигоне» 5
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
09.12.2014 «Прогноз» разработал систему моделирования и прогнозирования для одного из предприятий «Атомредметзолота» 2
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005 4
27.12.2012 «1С-Рарус» автоматизировал систему управленческого и финансового учета в урановом холдинге АРМЗ 3
27.11.2012 Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте» 6
27.09.2011 «Энвижн Груп» разработала стратегию развития промышленной автоматизации «Приаргунского производственного горно-химического объединения» 1
07.07.2010 «Росатом» внедрил новую систему управления персоналом на базе решения SAP 1
17.02.2010 «Атомредметзолото» внедрило систему безопасного доступа в интернет с помощью Leta IT-company 4
22.04.2008 Российско-армянское СП начнет геологоразведочные работы на юге Армении 6
07.12.2007 Россия наращивает добычу урана 2
30.11.2007 Россия и Канада расширяют сотрудничество в ядерных технологиях 2
07.12.2006 В Казахстане состоялось открытие первой очереди СП по добыче урана 1
07.12.2006 В Казахстане состоялось открытие первой очереди СП по добыче урана 1

Публикаций - 33, упоминаний - 74

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10320 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1585 6
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 5
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 4
Softline - Софтлайн 3275 4
Leta Group - Лета Групп 279 3
Inline Group - Инлайн Груп 101 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 2
КСК Технологии 46 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 23 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 148 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 114 1
Forcepoint - Websense 125 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс 5 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
РОСОМЗ - Суксунский оптико-механический завод 2 1
РуСат 60 1
Diasoft - Диасофт 1027 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 1
Цифра ГК 141 1
Ланит Урал 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2503 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Yandex - Яндекс 8458 1
VK - Mail.ru Group 3534 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 1
SAP SE 5436 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
1С-Рарус 937 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 64 1
МегаФон 9929 1
9014 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 179 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 21 7
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 6
Ростех - Вертолеты России 175 6
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 5
ПСБ - Промсвязьбанк 903 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 5
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 4
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 2
КГРК - Карабалтинский горнорудный комбинат - Кара-Балтинский горнорудный комбинат 4 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 9 2
Заречное СП - Казахстанско-российско-киргизское совместное предприятие - Южное Заречное - месторождение 4 2
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 8 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 44 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Фаберлик - Faberlic 98 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Bayer AG - Байер 85 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 53 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 6
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 6
Правительство Челябинской области 74 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 6
Федеральное казначейство России 1879 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 6
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 5
Альянстрансатом 6 5
Администрация Твери 5 5
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 32 1
Атомная энергетика Канады - Atomic Energy of Canada Limited (AECL) - Государственная корпорация по атомной энергии Канады 1 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 10
ОТиПБ - Умная каска 50 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18260 5
Умные платформы 1869 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6159 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 200 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1134 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  735 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 391 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 2
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 86 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Accelerometer - Акселерометр 385 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 176 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3354 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4563 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8926 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2724 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 6
Ростелеком - Умный полигон 3 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 222 2
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 2
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 23 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Forcepoint - Websense WSS - Websense Web Security Suite 4 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1520 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Softline Digital - Proteqta - Протекта 11 1
Microsoft Office 3962 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 343 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Галактионов Вячеслав 9 8
Масенков Владислав 10 6
Приданкин Андрей 30 6
Зыков Игорь 8 6
Гоцуцов Сергей 17 6
Макаренков Константин 41 6
Корягин Михаил 7 6
Кудрявцев Олег 7 6
Соколов Алексей 135 6
Матвеева Татьяна 107 6
Чукарин Алексей 59 6
Носов Михаил 18 6
Дюбанов Анатолий 95 6
Калина Роман 62 6
Осипова Александра 18 6
Артамохов Павел 6 5
Иванов Георгий 18 5
Исаев Антон 12 5
Баренбойм Владислав 5 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Мозин Олег 5 5
Балашов Игорь 16 5
Симаков Олег 113 5
Емелин Дмитрий 16 5
Тарасевич Василий 8 4
Шадрин Виталий 9 4
Газизов Алексей 11 4
Абакумов Евгений 224 4
Здаров Андрей 17 4
Гладышев Андрей 3 3
Скворцов Иван 3 3
Израйлев Иван 11 2
Новиков Сергей 46 2
Зайчиков Илья 20 2
Семенов Игорь 10 2
Емельянов Никита 8 2
Малявкин Александр 23 2
Белкин Александр 4 2
Зубков Виктор 49 2
Токмачев Юрий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 157147 26
Уран - планета Солнечной системы 547 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 7
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 13 6
Россия - УФО - Челябинская область 1392 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика 675 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 4
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 2
Казахстан - Акмолинская область - Кокшетау 16 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 64 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Еравнинский район - Сосново-Озерское 10 2
Казахстан - Республика 5801 2
Россия - УФО - Курганская область 582 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 451 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 1
Армения - Ереван 210 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Павловское месторождение (Новая Земля) 1 1
Эльконское ураново-рудное месторождение 2 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 1
Армения - Сюникская область - Капан - Каджаран 6 1
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 18 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2678 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 263 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 1
Армения - Республика 2372 1
Канада 4985 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 861 1
Европа Восточная 3122 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Чили - Республика 484 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1075 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 2
Аудит - аудиторский услуги 3115 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 98 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3228 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 2
Экономический эффект 1219 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Уран - Uranium - химический элемент 20 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 360 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 7
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 2
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
РАН - Российская академия наук 2015 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 6
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
