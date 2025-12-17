Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росатом АРМЗ Урановый холдинг Атомредметзолото Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
|Галактионов Вячеслав 9 8
|Масенков Владислав 10 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Зыков Игорь 8 6
|Гоцуцов Сергей 17 6
|Макаренков Константин 41 6
|Корягин Михаил 7 6
|Кудрявцев Олег 7 6
|Соколов Алексей 135 6
|Матвеева Татьяна 107 6
|Чукарин Алексей 59 6
|Носов Михаил 18 6
|Дюбанов Анатолий 95 6
|Калина Роман 62 6
|Осипова Александра 18 6
|Артамохов Павел 6 5
|Иванов Георгий 18 5
|Исаев Антон 12 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Мозин Олег 5 5
|Балашов Игорь 16 5
|Симаков Олег 113 5
|Емелин Дмитрий 16 5
|Тарасевич Василий 8 4
|Шадрин Виталий 9 4
|Газизов Алексей 11 4
|Абакумов Евгений 224 4
|Здаров Андрей 17 4
|Гладышев Андрей 3 3
|Скворцов Иван 3 3
|Израйлев Иван 11 2
|Новиков Сергей 46 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Семенов Игорь 10 2
|Емельянов Никита 8 2
|Малявкин Александр 23 2
|Белкин Александр 4 2
|Зубков Виктор 49 2
|Токмачев Юрий 2 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.