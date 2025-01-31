Цифра ГК Цифра Роботикс
Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК 2431 4
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1261 1
|Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
|V2 Grupp - В2 Групп 7 1
|Емельченков Сергей 140 2
|Теплов Олег 30 1
|Шпиева Елизавета 1 1
|Клебанов Алексей 3 1
|Рыльников Алексей 3 1
|Путин Владимир 3177 1
|Семенов Игорь 10 1
|Морозов Александр 23 1
|Владимиров Дмитрий 15 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Яковенко Алексей 1 1
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