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Цифра ГК Цифра Роботикс



31.01.2025 «Цифра» завершила проект внедрения роботизированных автосамосвалов в Хакасии 1
17.07.2024 «Цифра» разработала систему диспетчерского контроля роботизированной горной техники 1
06.10.2023 «Цифра роботикс» запатентовала ПО для управления роботизированными бурстанками 1
27.10.2022 Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года 1
26.04.2022 Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2431 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1261 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
V2 Grupp - В2 Групп 7 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Российско-казахстанский фонд нанотехнологий 3 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 15 1
Ренова актив 3 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
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