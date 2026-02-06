Разделы

Яковенко Алексей


СОБЫТИЯ


06.02.2026 «Ростелеком» в Астрахани запустил чат-бота для записи к врачу через Max 1
26.04.2022 Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Яковенко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК - Цифра Роботикс 5 1
Ростелеком 10405 1
Цифра ГК 144 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 33 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1040 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 93 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1216 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 307 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1136 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3362 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5976 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
Семенов Игорь 10 1
Путин Владимир 3381 1
Теплов Олег 31 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 1
Чили - Республика 486 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
