Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года

«АРМЗ Горные машины» и «Цифра роботикс» создадут в Арктике полигон для тестирования роботизированной горной техники. В ходе работ будут проверены специально разработанные алгоритмы для ориентирования в условиях плохой или нулевой видимости. Об этом CNews сообщили представители VEB Ventures.

На Форуме лидеров горнодобывающей отрасли в рамках выставки MiningWorld Russia подписано соглашение между «Цифра роботикс» (входит в ГК «Цифра», входящий в портфель VEB Ventures, венчурного фонда ВЭБ.РФ,) и «АРМЗ Горные машины» (входит в «Росатом») о стратегическом сотрудничестве.

Стороны планируют совместно разработать технологии для эксплуатации роботизированной горной техники в экстремальных условиях Арктики, а также апробировать эти технологии на специализированном полигоне, который будет развернут на архипелаге Новая Земля на площадке нового месторождения свинцово-цинковых руд. В программе будут задействована специализированная горная техника на жесткой раме грузоподъемностью 90 тонн.

Компании сообщили, что к испытаниям на полигоне планируется приступить в конце 2022 г. Проект рассчитан на три года. Освоение этого месторождения входит в государственную стратегию развития Арктики.

Испытания позволят проверить работу систем ориентирования, которые не зависят от техники, ландшафта или климатических условий.

«Развитие беспилотного транспорта и его тестирование в экстремальных условиях находится на таком уровне, что может не только использоваться для перевозки грузов вне дорог общего пользования, что на 10-15% снизит издержки по сравнению с пилотируемыми аналогами, но и будет способствовать развитию горной добычи в условия вечной мерзлоты. Применение автономного транспорта – это еще один шаг на пути роботизации Арктики, которая может повысить коэффициент извлечения полезных ископаемых на 10-30%. А сокращение себестоимости добычи полезных ископаемых составит до 50%. По нашим данным применение роботизированной горной техники может позволить сократить траты на оплату труда на 80% и на 20% может повысить эффективность транспортировки горной массы», – сказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Это уникальный проект для нашей компании, позволяющий нарастить компетенции в области робототехники, что впоследствии может дать импульс развитию беспилотной добычи в сложных метеоусловиях. Мы объединим наши компетенции в разработке и внедрению решений для дистанционного управления и автономной работы горной техники», – отметил председатель совета директоров «АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов.

«Речь идет о первом полигоне в Арктике, где будет проводиться тестовая эксплуатация автономного транспорта. Наша ключевая задача – отработать технологию в условиях экстремально низких температур, в условиях густого тумана и сильных снегопадов, которые затрудняют работу сенсоров автономного транспорта. Мы планируем организовать перевозку вскрыши на трех самосвалах с участием экскаваторов и другой вспомогательной техники», – сказал Алексей Яковенко, генеральный директор «Цифра роботикс».

Стороны договорились информировать друг друга о последних разработках, обмениваться информацией о новых возможностях и технологиях, получать консультацию для получения экспертизы и анализа новых проектов. Все это поможет создать и развить собственные компетенции разработки и эксплуатации беспилотных технологий (в том числе лидаров) международного уровня с возможностью экспорта наших технологий за рубеж, доказав их надежность.

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Особенную актуальность беспилотные технологии получат в тех отраслях, где оплата человеческого труда и обеспечение рабочих мест требуют больших ресурсов. Фонд оплаты труда для некоторых предприятий может сократиться в пять раз.

Характерный пример эффективности применения автономного транспорта в горной промышленности можно наблюдать в Чили. Там первые 18 беспилотных самосвалов начали работу на шахтах еще в 2008 г., проникновение роботизированной техники в горную металлургию наращивалось от года к году. В результате доля горной промышленности в ВВП страны достигает почти 20% (выросло с 8% в 2001 г.). Сейчас в этой отрасли трудится всего около 60 тыс. человек (менее 1% трудоспособного населения), а зарплаты в отрасли превышают в два раза средний уровень.

Кроме того, применение автономного транспорта в Арктике повысит контроль за загрязнением окружающей среды и значительно снизит количество бытовых отходов.

Соглашение отвечает заявлениям Президента России Владимира Путина о необходимости продолжения развития Арктической зоны. В апреле 2022 г. Владимир Путин потребовал не откладывать арктические проекты в связи с геополитической обстановкой.

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