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Цифра ГК Цифра Роботикс Zyfra Robotics

СОБЫТИЯ

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26.06.2026 Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников 2
23.06.2026 В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей 1
31.01.2025 «Цифра» завершила проект внедрения роботизированных автосамосвалов в Хакасии 1
17.07.2024 «Цифра» разработала систему диспетчерского контроля роботизированной горной техники 1
06.10.2023 «Цифра роботикс» запатентовала ПО для управления роботизированными бурстанками 1
06.12.2022 Михаил Макеев -

Михаил Макеев, Пиклема: В России заказчики готовы экспериментировать, а на Западе хотят готовый продукт

 1
27.10.2022 Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года 1
26.04.2022 Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 163 6
Piklema Predictive - Пиклема 13 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 3
Piklema - ORI Team 4 2
Newtto - Мартиан Технолоджис 2 2
V2 Grupp - В2 Групп 8 1
Русдронопорт 16 1
C3 AI 3 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3461 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 649 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3086 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1786 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Telegram Group 2946 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Google LLC 12703 1
Цифра ГК - Вист Групп - ВИСТ Майнинг Технолджи 3 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Komatsu - Комацу 20 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 14 2
Caterpillar - 93 2
Российско-казахстанский фонд нанотехнологий 4 2
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
Основа Капитал - инвестиционная группа 4 1
Alchemist Accelerator 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1136 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 497 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 295 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Ренова актив 3 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
Kama Flow - КФ Венчурс 32 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 584 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13889 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6553 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2883 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4955 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
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