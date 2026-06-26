Индексная книга (каталог) CNews*
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Цифра ГК Цифра Роботикс Zyfra Robotics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 10
Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Макеев Михаил 9 2
|Сиземов Дмитрий 3 2
|Емельченков Сергей 141 2
|Охонин Павел 8 1
|Колесников Максим 31 1
|Яковенко Алексей 3 1
|Шапошников Максим 6 1
|Ряшин Николай 18 1
|Шпиева Елизавета 1 1
|Хазанов Леонид 2 1
|Муратов Илья 1 1
|Пустовалов Максим 1 1
|Путин Владимир 3459 1
|Аронсон Михаил 33 1
|Мишустин Михаил 788 1
|Теплов Олег 31 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Владимиров Дмитрий 18 1
|Корчевский Александр 3 1
|Клебанов Дмитрий 5 1
|Семенов Игорь 11 1
|Клебанов Алексей 3 1
|Рыльников Алексей 3 1
|Ведомости 1472 2
|Forbes - Форбс 1005 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464923, в очереди разбора - 724602.
Создано именных указателей - 199574.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464923, в очереди разбора - 724602.
Создано именных указателей - 199574.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.