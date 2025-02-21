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Теплов Олег



21.02.2025 В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса 1
11.10.2024 Московский венчурный фонд инвестировал 24 млн руб. в Ubirator 1
07.06.2024 «Ростелеком» и Фонд развития венчурного инвестирования Москвы будут совместно развивать инвестиционную деятельность 1
14.06.2022 VEB Ventures поможет школьникам и студентам с выбором профессии 1
27.05.2022 Startup Village’22 собрал более 9,5 тысячи участников 1
26.05.2022 В «Сколково» стартовала Х международная конференция Startup Village 1
26.05.2022 Беспилотники «последней мили», город будущего уже сегодня и поиск инвестора за пять минут: юбилейная конференции Startup Village 2022 1
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow 1
26.04.2022 Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года 1
21.02.2022 МТС инвестировала 740 млн руб. в сервис краткосрочной аренды самокатов «Юрент» 1
11.02.2022 Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
27.01.2022 VEB Ventures инвестировал 300 млн руб. в компанию «Профотек» 1
29.12.2021 VEB Ventures инвестировал 400 млн рублей в разработчика биотехнологического оборудования Mircod 1
09.12.2021 «Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения 1
19.10.2021 Москва будет мыть дороги моющим средством Компании ОЗ 1
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
03.09.2021 «Максимателеком» и VEB Ventures предложат городские цифровые решения регионам 1
11.08.2021 Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» перешел на ПО собственной разработки 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом» 1
24.12.2019 ВЭБ изменил подготовку ИТ-стартапов к выходу на зарубежных инвесторов 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
07.06.2019 VEB Ventures и АРПП «Отечественный софт» договорились о сотрудничестве по развитию финансирования ИТ-проектов 1
07.06.2019 «Ростелеком» и VEB Ventures инвестируют 300 млн рублей в Brain4Net 1
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики 1
13.02.2019 Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию 1
28.11.2018 Сбербанк предлагает корейскому бизнесу партнерство в ИТ-отраслях 1
23.11.2018 «ВЭБ Инновации» профинансируют резидентов «Сколково» на сумму до 3 миллиардов рублей 1
20.09.2018 «Сколково» и «ВЭБ Инновации» объявили о запуске конкурса для российских стартапов 1
11.09.2018 «ВЭБ Инновации» и правительство Якутии инвестируют в стартапы до двух миллиардов 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Теплов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9748 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12778 3
Доктор рядом - Doc+ 52 3
Цифра ГК 2438 3
VK - Mail.ru Group 3458 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 2
Цельс - Медицинские скрининг системы 4 2
МегаФон 8947 1
Yandex - Яндекс 7420 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
InfoWatch - Инфовотч 1020 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
Технопарк Русский - 3 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Intel Corporation 12218 1
LG Electronics 3619 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
3DiVi - Тридиви 13 1
Tomoru - Томору 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
Mircod 1 1
Samsung Electronics 10289 1
Профотек 16 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 93 1
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 11 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Stereotech - Стереотек 47 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 1
РКЦ - QApp - КуАпп 20 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс 5 1
Profilum - Профилум 5 1
Робоскан - RoboScan 1 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 182 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 1
Oktogo - Октого 22 1
ГлобалЛаб - GlobalLab - Глобальная школьная лаборатория 6 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 28
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 22
РВК - Российская венчурная компания 549 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 384 5
ГПБ - Газпромбанк 1088 4
Kama Flow - КФ Венчурс 13 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 3
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 3
Газпром нефть 622 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 2
Почта России ПАО 2119 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 90 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 6 1
Якутия Венчурная компания 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 89 1
Доктор рядом МК - Медицинская компания 2 1
Развитие.Ру 1 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 9 1
Газпром ПАО 1345 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 77 1
VPE Capital 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2386 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Superjob - Суперджоб 527 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Русагро Группа Компаний 279 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
Верный - торговая сеть 291 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
Московский венчурный фонд 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4536 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 190 1
Фонд Росконгресс 18 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4992 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 376 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2521 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 6 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 8
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9393 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11673 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 628 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10569 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3189 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6287 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10812 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1108 2
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 1
Яндекс.Маркет 950 1
Apple iOS 7843 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 23 1
Mircod Biotech 1 1
Mircod Evimate 1 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
МТС Cashback - MTS Cashback 34 1
Google Android 14063 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
МТС Premium 50 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 6 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 95 1
Браверман Анатолий 6 3
Борисов Евгений 15 3
Дроздов Игорь 45 3
Путин Владимир 3190 2
Паршин Константин 63 2
Басов Алексей 115 2
Фурсин Алексей 157 2
Швецов Денис 13 2
Медведев Дмитрий 1655 2
Николаев Айсен 37 2
Касперская Наталья 293 1
Ханин Александр 49 1
Ковнир Евгений 75 1
Акимов Максим 187 1
Греф Герман 422 1
Кисляков Евгений 93 1
Лысенко Эдуард 308 1
Добродеев Борис 95 1
Шипов Савва 101 1
Корня Алексей 78 1
Бойко Елена 152 1
Повалко Александр 36 1
Бунина Елена 35 1
Ведяхин Александр 131 1
Онищенко Владислав 97 1
Бочаров Олег 28 1
Евраев Михаил 262 1
Иванов Андрей 57 1
Орешкин Максим 27 1
Месропян Владимир 16 1
Меламед Леонид 150 1
Морозов Сергей 59 1
Авербах Владимир 126 1
Белевцев Андрей 64 1
Рябченков Денис 21 1
Каем Кирилл 34 1
Чеботарев Александр 1 1
Архипов Александр 4 1
Кулешов Александр 23 1
Степанов Александр 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 11
Европа 21808 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 936 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 3
Ближний Восток 2951 3
Азия - Азиатский регион 5557 2
Япония 13307 2
Индия - Bharat 5470 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17131 2
Латвия - Латвийская Республика 817 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 2
Южная Корея - Республика 6664 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1178 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Россия - СФО - Новосибирск 4327 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1576 1
США - Калифорния 4631 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1529 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1559 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 320 1
Индийский океан 158 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14222 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Япония - Токио 995 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Монголия 350 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 722 1
Беларусь - Белоруссия 5709 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 1
Армения - Республика 2294 1
Чили - Республика 469 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2134 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5110 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9888 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3672 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8761 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5808 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5425 3
Энергетика - Energy - Energetically 5121 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1956 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3442 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3573 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 722 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11002 2
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