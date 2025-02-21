Теплов Олег
Теплов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
|Браверман Анатолий 6 3
|Борисов Евгений 15 3
|Дроздов Игорь 45 3
|Путин Владимир 3190 2
|Паршин Константин 63 2
|Басов Алексей 115 2
|Фурсин Алексей 157 2
|Швецов Денис 13 2
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Николаев Айсен 37 2
|Касперская Наталья 293 1
|Ханин Александр 49 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Акимов Максим 187 1
|Греф Герман 422 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Добродеев Борис 95 1
|Шипов Савва 101 1
|Корня Алексей 78 1
|Бойко Елена 152 1
|Повалко Александр 36 1
|Бунина Елена 35 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Бочаров Олег 28 1
|Евраев Михаил 262 1
|Иванов Андрей 57 1
|Орешкин Максим 27 1
|Месропян Владимир 16 1
|Меламед Леонид 150 1
|Морозов Сергей 59 1
|Авербах Владимир 126 1
|Белевцев Андрей 64 1
|Рябченков Денис 21 1
|Каем Кирилл 34 1
|Чеботарев Александр 1 1
|Архипов Александр 4 1
|Кулешов Александр 23 1
|Степанов Александр 22 1
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