Разделы

Бизнес Тендеры
|

Москва будет мыть дороги моющим средством Компании ОЗ

Группа ОЗ, портфельная компания VEB Ventures, венчурного фонда ВЭБ.РФ, выиграла тендер на поставку моющих средств для дорог и объектов дорожной инфраструктуры, организованный московским ГБУ «Автомобильные дороги». До конца 2022 г. в соответствии с заключенным контрактом будет поставлено 400 тысяч литров нового моющего средства «Триоклин».

«Современная среда – это не только умный город с автоматизированными системами управления загруженностью дорог, общественного транспорта и электронными платформами ЖКХ. Но это ещё и чистый город. Несмотря на кажущуюся простоту, очистка улиц и дорог Москвы – это высокотехнологичный процесс. Особенно в части создания защитных материалов. Коллеги из группы ОЗ выделяют большие ресурсы на разработку и создание самой современной линейки защитных материалов. В том числе в части экологичности, что демонстрирует заботу о комфорте человека и стремление повысить уровень жизни», — отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Выигранный тендер означает для нас не только успешную финансовую сделку с государственной организацией. Но также свидетельствует об инновационности и высоком качестве материалов О3. Наша разработка — это запатентованный на 100% биоразлагаемый состав. Его испытания подтвердили соответствие высоким требованиям города по эффективности моющего средства, их безопасности для горожан и участников дорожного движения, а также требованиям по экологичности», — заключил акционер группы ОЗ Григорий Шифрин.

Контракт разделен на две части. Первая половина – около 200 тыс. литров моющего средства – будет поставлена до конца 2021 г. Оставшаяся часть – в течение всего 2022 г. Ранее сообщалось, что группа ОЗ наращивает мощности своего производства. До конца года производственные мощности вырастут на 50% за счет запуска второй линии завода в Азовском районе Ростовской области.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft

РЖД выделили 300 млн руб. на квантовую связь для огромных расстояний

Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России

«Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО

Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше

Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы

Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще