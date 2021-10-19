Москва будет мыть дороги моющим средством Компании ОЗ

Группа ОЗ, портфельная компания VEB Ventures, венчурного фонда ВЭБ.РФ, выиграла тендер на поставку моющих средств для дорог и объектов дорожной инфраструктуры, организованный московским ГБУ «Автомобильные дороги». До конца 2022 г. в соответствии с заключенным контрактом будет поставлено 400 тысяч литров нового моющего средства «Триоклин».

«Современная среда – это не только умный город с автоматизированными системами управления загруженностью дорог, общественного транспорта и электронными платформами ЖКХ. Но это ещё и чистый город. Несмотря на кажущуюся простоту, очистка улиц и дорог Москвы – это высокотехнологичный процесс. Особенно в части создания защитных материалов. Коллеги из группы ОЗ выделяют большие ресурсы на разработку и создание самой современной линейки защитных материалов. В том числе в части экологичности, что демонстрирует заботу о комфорте человека и стремление повысить уровень жизни», — отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Выигранный тендер означает для нас не только успешную финансовую сделку с государственной организацией. Но также свидетельствует об инновационности и высоком качестве материалов О3. Наша разработка — это запатентованный на 100% биоразлагаемый состав. Его испытания подтвердили соответствие высоким требованиям города по эффективности моющего средства, их безопасности для горожан и участников дорожного движения, а также требованиям по экологичности», — заключил акционер группы ОЗ Григорий Шифрин.

Контракт разделен на две части. Первая половина – около 200 тыс. литров моющего средства – будет поставлена до конца 2021 г. Оставшаяся часть – в течение всего 2022 г. Ранее сообщалось, что группа ОЗ наращивает мощности своего производства. До конца года производственные мощности вырастут на 50% за счет запуска второй линии завода в Азовском районе Ростовской области.