Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс»

Венчурный фонд НТИ инвестирует 180 млн руб. в проект «Цельс» («Медицинские скрининг системы»), представителя российского рынка анализа медицинских изображений с помощью технологий искусственного интеллекта.

«Цельс» разрабатывает платформу для поддержки принятия врачебных решений в области радиологии и онкологии. Система распознает наличие доброкачественных или злокачественных изменений на медицинских снимках, указывает их локализацию, а затем интерпретирует результаты согласно международным стандартам. Сервис помогает специалистам лучевой диагностики существенно повысить точность и скорость постановки диагноза, минимизировать риски пропуска патологии. Командой проекта уже созданы готовые продукты для маммографии и флюорографии, на финальном этапе разработки находятся решения в области морфологии и компьютерной томографии, включая диагностику COVID-19.

В сравнении с другими ИИ-решениями в области здравоохранения, платформа «Цельс» отличается универсальностью и может обеспечить бесшовную интеграцию с любыми архивами медицинских изображений. Для ее внедрения не требуется дорогостоящего оборудования и длительного обучения сотрудников. Технология также достигает высокой точности чтения, детектирования и интерпретации медицинских снимков. Точность интерпретации результатов анализа исследований по маммографии составляет более 95%, а исследований флюорографии — 93%.

Эффективность платформы подтверждена в ходе опытной эксплуатации в рамках пилотных и коммерческих проектов в 13 регионах России. Решение «Цельс» также стало одним из лидеров по количеству обработанных изображений масштабного эксперимента Департамента здравоохранения Москвы по использованию компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Система проанализировала более 50 тыс. снимков маммографии и 290 тыс. снимков флюорографии в московских поликлиниках.

Инвестиции раунда будут направлены на развитие продаж и совершенствование платформы за счет увеличения типов анализируемых изображений и данных, повышения точности заключений и добавления новых способов исследования. Компания также планирует получить сертификацию в России и за рубежом с фокусом на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы.

Евгений Борисов, партнер Kama Flow, управляющей компании венчурного фонда НТИ, сказал: «Сделка является знаковой для фонда. Глобальный рынок решений для здравоохранения, в том числе, под влиянием пандемии, вошел в фазу ускоренной цифровой трансформации, что обусловило необходимость поиска и поддержки перспективных технологических компаний, разрабатывающих цифровые продукты для медицины. Рост объема медицинских данных, спроса на них, а также изменения в отраслевом регулировании в области внедрения искусственного интеллекта открывают окно возможностей для таких проектов, и мы как инвестор, безусловно, ощущаем влияние этих рыночных трендов. Поэтому можно сказать, что данная сделка не является спонтанной, и положила начало реализации стратегии фонда в области digital health. Мы убеждены, что технологическое преимущество «Цельс», его ориентация на зарубежную экспансию позволят в дальнейшем построить конкурентоспособный международный бизнес».

Игорь Чернин, сооснователь «Цельс», сказал: «Для нашей команды «Цельс» – это не просто некая «венчурная история», которая создавалась для привлечения инвестиций. Мы изначально подходили к реализации проекта, как к бизнесу. Поэтому среди предложений, которые получали, мы склонились к партнерству с Kama Flow. Именно к партнерству. Просто получить инвестиционные деньги не так ценно, как инвестиции с хорошим партнером. Считаем, что с привлечением этих инвестиций, сможем более интенсивно развиваться не только технологически и вести новые разработки. Это также позволит нам закрепиться на российском рынке, начать активно действовать за рубежом».

Алексей Басов, заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК, отметил: «Мы видим высокий потенциал роста стоимости компании за счет расширения линейки продуктов, наращивания пула российских заказчиков и выхода на зарубежные рынки. Технологическая экспертиза и опыт пилотных проектов подтверждает высокую эффективность решений «Цельс». С учетом стремительного роста рынка компьютерного зрения в медицине, продукт может быть успешно интегрирован в систему здравоохранения для поддержки принятия врачебных решений и повышения точности диагностики социально значимых заболеваний».

Олег Теплов, генеральный директор VEB Ventures, сказал: «Мировой рынок информационных систем в здравоохранения в этом году должен превысить $130 млрд, и такие решения, как проект «Цельс», будут получать все более широкое внедрение в медицинских учреждениях. VEB Ventures присоединился к венчурному фонду НТИ полгода назад с обязательствами в 1,5 млрд руб., которые будут направлены на стимулирование и ускорение цифровизации перспективных сегментов рынка».

Сергей Морозов, д.м.н., главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, сказал: «Эксперимент города Москвы по применению систем искусственного интеллекта для анализа исследований в лучевой диагностике показал, что их применение полезно, помогает сократить рутинную нагрузку на специалистов и снизить вероятность врачебных ошибок. Уже три российских ИИ-сервиса получили регистрационные удостоверения как медицинское программное обеспечение. Вполне ожидаемо, что анализ диагностических исследований с помощью технологий искусственного интеллекта, совместно с распознаванием речи, в 2021 г. станет уже не научной задачей, а обычной клинической практикой. Будущее наступает быстро и неотвратимо».

Венчурный фонд «Национальной технологической инициативы» запущен РВК в 2018 г. при участии инфрафонда РВК. Венчурный фонд НТИ находится под управлением частной инвестиционной компании Kama Flow и инвестирует в российские deep tech проекты на ранних стадиях. В числе приоритетных направлений — искусственный интеллект, технологии анализа и хранения больших данных, микроэлектроника, новые материалы и передовые производственные технологии. Объем фонда составляет 3,5 млрд руб.