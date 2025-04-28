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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цельс Медицинские скрининг системы

Цельс - Медицинские скрининг системы


28.04.2025 Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 2
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
19.04.2024 ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
27.05.2022 Startup Village’22 собрал более 9,5 тысячи участников 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 3

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Цельс и организации, системы, технологии, персоны:

Русагро Тех - Русагро Технологии 52 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 46 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 286 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 20 1
РКЦ - QApp - КуАпп 20 1
Робоскан - RoboScan 1 1
Ростелеком 9875 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 82 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 29 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 959 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 2
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 468 1
Kama Flow - КФ Венчурс 18 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 96 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 154 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
Русагро Группа Компаний 288 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3101 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 197 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4914 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 115 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6794 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 3
Data monetization - Монетизация данных 1688 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12221 2
Data Fusion - Слияние данных 75 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 647 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5256 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 1
Оцифровка - Digitization 4657 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3018 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1834 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1231 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7913 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10745 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1632 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11368 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1592 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3100 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 223 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13617 1
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Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 663 1
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 877 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5407 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6813 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1141 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4844 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 550 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9848 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 778 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 287 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 460 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 82 2
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5391 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 102 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
Теплов Олег 31 2
Кирьянова Александра 140 2
Дроздов Игорь 45 1
Морозов Сергей 59 1
Паршин Константин 63 1
Басов Алексей 115 1
Чурилов Олег 2 1
Борисов Евгений 16 1
Сапрыкин Юрий 15 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Чернин Игорь 7 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 572 1
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Беларусь - Белоруссия 5796 1
Индия - Bharat 5523 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Земля - планета Солнечной системы 10447 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 1
Саудовская Аравия - Королевство 599 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10085 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16626 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5046 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4527 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 554 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1992 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 109 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5198 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 937 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1104 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 698 1
HRM - HR брендинг 92 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2794 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5920 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6349 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4017 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 397 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7200 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8977 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5885 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4953 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6826 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 74 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 821 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 977 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1128 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 357 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 49 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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