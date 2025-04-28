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Цельс Медицинские скрининг системы
Цельс и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 2
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 115 1
|Теплов Олег 31 2
|Кирьянова Александра 140 2
|Дроздов Игорь 45 1
|Морозов Сергей 59 1
|Паршин Константин 63 1
|Басов Алексей 115 1
|Чурилов Олег 2 1
|Борисов Евгений 16 1
|Сапрыкин Юрий 15 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Чернин Игорь 7 1
|Хрипунов Алексей 8 1
|Тихонов Рустам 6 1
|Протопопов Олег 1 1
|Щербинин Дмитрий 1 1
|Бадриев Артём 1 1
|Талапанова Юлия 1 1
|Саркисов Тигран 37 1
|Заичко Валерий 3 1
|Крячкова Дарья 1 1
|Гасратов Мансур 2 1
|Райгородский Андрей 41 1
|Романова Ирина 6 1
|Григорьев Максим 46 1
|Капнинский Артем 1 1
|Кулик Вадим 188 1
|Осипова Мария 1 1
|Козеренко Юрий 1 1
|Меньшов Кирилл 122 1
|Фетисов Алексей 46 1
|Серебряникова Анна 75 1
|Тотмаков Андрей 1 1
|Ицкович Наталия 1 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Майков Алексей 4 1
|Оселедец Иван 27 1
|Потапова Светлана 13 1
|Коновалихин Максим 18 1
|Зеленков Юрий 39 1
|Безбогов Сергей 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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