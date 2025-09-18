Разделы

Тотмаков Андрей


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 Platforma представила концепцию проекта российской биржи данных 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тотмаков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10119 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 15 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 101 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 50 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 362 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 6 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 31 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2940 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 537 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 508 1
Русагро Группа Компаний 324 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1169 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 169 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12547 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5111 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1884 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 853 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16719 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7162 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 711 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5627 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5100 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 311 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5720 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 80 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 589 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1169 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 768 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12711 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 316 1
Data Fusion - Слияние данных 78 1
Data monetization - Монетизация данных 1765 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 961 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9970 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1622 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 498 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 91 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Лысенко Эдуард 311 1
Серебряникова Анна 77 1
Кулик Вадим 190 1
Солнцева Екатерина 58 1
Меньшов Кирилл 128 1
Наквасин Сергей 20 1
Кирьянова Александра 142 1
Фетисов Алексей 61 1
Райгородский Андрей 43 1
Рыбинцев Андрей 32 1
Безбогов Сергей 58 1
Оселедец Иван 36 1
Павленко Анастасия 10 1
Яковлев Павел 6 1
Тарасов Сергей 44 1
Саркисов Тигран 37 1
Зеленков Юрий 39 1
Григорьев Максим 50 1
Заичко Валерий 3 1
Романова Ирина 6 1
Борисенко Григорий 15 1
Крупин Александр 5 1
Майков Алексей 4 1
Потапова Светлана 15 1
Мезенцева Мария 2 1
Крячкова Дарья 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Капнинский Артем 1 1
Осипова Мария 2 1
Козеренко Юрий 1 1
Ицкович Наталия 1 1
Болтачев Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 1
Земля - планета Солнечной системы 10573 1
Беларусь - Белоруссия 5952 1
Индия - Bharat 5611 1
Саудовская Аравия - Королевство 623 1
Узбекистан - Республика 1832 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 700 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3116 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7810 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4174 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5180 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6100 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 443 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6191 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9394 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5242 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4588 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7167 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 857 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6715 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10453 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 92 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1054 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1214 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
