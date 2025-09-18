Platforma представила концепцию проекта российской биржи данных

Технологическая компания Platforma рассказала о работе над концепцией российской биржи данных – цифровой площадки для обмена коммерческими данными. Концепцию проекта рассмотрели совместно с руководством Республики Татарстан и представителями делового сообщества. Об этом CNews сообщили представители Platforma.

Российская биржа призвана стать специализированной площадкой, помогающей российским компаниям обмениваться обезличенными данными и продуктами на их основе для повышения конкурентоспособности бизнеса, ускорения цифровой трансформации и создания новых источников доходов в условиях развития отечественной цифровой экономики. Концепция основана на лучших мировых практиках, в первую очередь опыта Китая, где государственные торговые площадки для данных демонстрируют впечатляющую динамику роста. «Китайский рынок работы с данными достиг $12,3 млрд в 2022 г. и прогнозирует рост до $72,6 млрд к 2030 г. Это демонстрирует огромный потенциал отрасли, который мы предлагаем реализовать и в России», – отметил генеральный директор Platforma Андрей Тотмаков.

Platforma, имеющая экспертизу в области работы с большими данными и разработки корпоративных решений, исследует возможности создания российской биржи данных, прорабатывает концепцию и формирует техническое видение такого проекта. «С нашей стороны проект находится в активной работе более года. За это время мы детально изучили международный опыт, выработали комплексный подход к проекту, применимый к нашей стране, и создали технологическую дорожную карту для реализации проекта», – сказал Андрей Тотмаков.

В отличие от традиционных посреднических сервисов, единая цифровая площадка сможет предложить участникам консультационную поддержку, техническую экспертизу и правовое сопровождение сделок. Этот проект должен включать систему верификации качества данных, продвинутые алгоритмы анонимизации и защищенные каналы передачи информации.

Экономический потенциал проекта основывается на растущей роли данных в современной экономике. Эффективное использование больших данных может существенно повысить производительность российских компаний и создать новые возможности для роста. Развитие институциональной площадки обмена данными важно рассматривать как один из важнейших факторов цифровой трансформации экономики.

«Успешная реализация проекта может обеспечить мультипликативный эффект для экономики. Государство получит инструмент повышения конкурентоспособности и привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Бизнес – доступ к качественной аналитике по справедливым ценам, особенно важный для МСП, а крупные компании смогут монетизировать накопленные данные. Граждане получат более персонализированные услуги при сохранении приватности. Опыт Китая демонстрирует, что каждый доллар, вложенный в развитие инфраструктуры данных, приносит до $3-5 экономического эффекта за счет повышения эффективности бизнес-процессов, улучшения качества принятия решений и стимулирования инноваций», – сказал Андрей Тотмаков.

По оценкам Platforma, полноценная реализация такого масштабного проекта потребует несколько лет интенсивной работы с привлечением экспертов различных профилей – от ИТ-разработчиков до юристов и специалистов по кибербезопасности. Китайский опыт показывает, что от концепции до полноценного функционирования проходит около 10 лет.