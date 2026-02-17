Разделы

Капнинский Артем


СОБЫТИЯ


17.02.2026 Сеть клиник «Будь Здоров» подписала соглашение о сотрудничестве с «Цельс» 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Капнинский Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Цельс - Медицинские скрининг системы 9 2
Ростелеком 10424 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 31 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 16 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 108 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 53 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 409 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 36 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1387 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 172 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13052 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 911 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7465 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 748 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5992 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5302 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 354 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7355 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5896 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 85 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 636 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1191 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 846 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13094 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 343 1
Data Fusion - Слияние данных 85 1
Data monetization - Монетизация данных 1840 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1030 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10064 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 520 1
ВТБ - Криптоанклав 7 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 93 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 10 1
Осипова Мария 2 1
Козеренко Юрий 1 1
Тотмаков Андрей 2 1
Ицкович Наталия 1 1
Болтачев Максим 2 1
Лысенко Эдуард 313 1
Серебряникова Анна 77 1
Кулик Вадим 195 1
Солнцева Екатерина 60 1
Меньшов Кирилл 130 1
Наквасин Сергей 20 1
Кирьянова Александра 160 1
Фетисов Алексей 64 1
Райгородский Андрей 47 1
Рыбинцев Андрей 36 1
Безбогов Сергей 61 1
Оселедец Иван 42 1
Павленко Анастасия 13 1
Яковлев Павел 6 1
Тарасов Сергей 46 1
Саркисов Тигран 39 1
Зеленков Юрий 42 1
Григорьев Максим 55 1
Заичко Валерий 3 1
Романова Ирина 6 1
Борисенко Григорий 15 1
Крупин Александр 5 1
Майков Алексей 4 1
Потапова Светлана 17 1
Мезенцева Мария 2 1
Крячкова Дарья 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158564 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 1
Земля - планета Солнечной системы 10697 1
Беларусь - Белоруссия 6084 1
Индия - Bharat 5734 1
Саудовская Аравия - Королевство 641 1
Узбекистан - Республика 1896 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5331 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 488 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6384 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9710 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5317 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55110 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4678 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 934 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8159 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10768 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1302 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 404 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 56 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419828, в очереди разбора - 726243.
Создано именных указателей - 190653.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

