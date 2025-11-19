«Алнисофт» и ВНИИИМТ объединяют усилия для повышения качества медицинских ИИ-решений в России

Компания «Алнисофт», разработчик ИИ-ассистента при колоноскопии ArtInCol, стала одной из ключевых сторон соглашения о сотрудничестве между ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора и ведущими российскими разработчиками медицинского ПО на базе искусственного интеллекта. Партнерство нацелено на повышение качества и безопасности медицинских ИИ-решений и развитие рынка цифровых технологий для здравоохранения в России. Об этом CNews сообщили представители «Алнисофт».

«Алнисофт» (компания в структуре «ВейвАксесс») стала участником масштабного партнерства между Всероссийским научно-исследовательским институтом медицинской техники и ведущими российскими разработчиками медицинского ПО на базе ИИ. В соглашение также вошли лидеры рынка, включая ООО «К-Скай» (платформа Webiomed), ООО «Медицинские скрининг системы» («Цельс») и ООО «Эрна» («Кардиум»).

Предметом соглашения стало взаимовыгодное партнерство, направленное на консолидацию усилий в информационной, организационной, экспертной и аналитической сферах. Совместная работа будет сосредоточена на: повышении качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, разрабатываемых и вводимых в обращение на территории России; развитии отечественного рынка обращения медицинских изделий, включая анализ его состояния, уровня оснащенности и использования технологий; контроле качества и безопасности медицинской деятельности, в том числе применяемых медицинских изделий; проведении научных исследований, нацеленных на импортозамещение в области медицинской техники и ПО.

Основная цель партнерства — комплексное развитие и продвижение в России цифровых медицинских решений, основанных на ИИ. Объединение научного потенциала ВНИИИМТ и практического опыта ведущих ИТ-компаний позволит ускорить развитие отрасли и вывести на рынок безопасные, эффективные и конкурентоспособные решения, которые отвечают требованиям регулятора и запросам практического здравоохранения.

«Участие в соглашении — важный стратегический шаг для нашей компании. Это признание экспертизы нашей команды и потенциала наших решений. Мы уверены, что только совместными усилиями регулятора, науки и бизнеса мы сможем создать в России зрелую экосистему медицинского ИИ, которая будет отвечать самым высоким стандартам и реально помогать врачам в их работе», — сказал Никита Поляков, технический директор «Алнисофт».