ФМБА России Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России

ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России

СОБЫТИЯ


24.11.2025 Центр спортивной медицины «Медскан | Насмед» начал работу в составе платформы «Медскан» 1
28.04.2025 Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
06.04.2021 IBS Platformix развернула систему организации доступа посетителей для ФНКЦ ФМБА 1
24.11.2020 Клиника «Бионардо» внедрила сервис для обмена данными по лабораторным исследованиям 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 2
30.01.2013 Федеральный научно-клинический центр ФМБА России внедрил сервер TrueConf для трансляции операций в режиме реального времени 2

Публикаций - 12, упоминаний - 14

ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 5
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1576 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 5
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 2
КСК Технологии 46 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 47 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
Программы и технологии 14 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 30 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 7 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
Ланит Урал 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2434 1
Selectel - Селектел 437 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1700 1
TrueConf - ТруКонф 424 1
Yandex - Яндекс 8377 1
Softline - Софтлайн 3240 1
СП.АРМ 50 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 97 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 5
ПСБ - Промсвязьбанк 898 5
Ростех - Вертолеты России 175 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 5
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 5
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 32 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2981 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 337 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 105 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 2
Фармстандарт АО 45 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 32 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Мать и дитя 25 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 33 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 4 1
Amgen 23 1
РЖД - Российские железные дороги 1996 1
Инвитро - Invitro 73 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8123 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1990 6
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 5
Администрация Твери 5 5
Правительство Челябинской области 74 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3108 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1274 5
Федеральное казначейство России 1876 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 277 5
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5219 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1451 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 165 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 186 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2704 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72687 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56917 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22919 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25505 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12314 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17785 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8663 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1721 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13285 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1307 2
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 155 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1425 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13298 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 375 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 1
Стандартизация - Standardization 2234 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1195 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 901 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 998 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9325 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1427 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17069 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31491 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16661 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33813 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9732 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8845 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3158 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31826 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4330 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3290 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3430 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 5
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 38 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 10 1
FreePik 1410 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 200 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 578 1
Артамохов Павел 6 6
Иванов Георгий 18 5
Макаренков Константин 41 5
Корягин Михаил 7 5
Исаев Антон 12 5
Баренбойм Владислав 5 5
Кудрявцев Олег 7 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Мозин Олег 5 5
Балашов Игорь 15 5
Соколов Алексей 134 5
Матвеева Татьяна 107 5
Чукарин Алексей 59 5
Носов Михаил 18 5
Галактионов Вячеслав 9 5
Дюбанов Анатолий 95 5
Емелин Дмитрий 16 5
Калина Роман 62 5
Масенков Владислав 10 5
Приданкин Андрей 30 5
Зыков Игорь 8 5
Гоцуцов Сергей 17 5
Осипова Александра 18 5
Симаков Олег 113 4
Тарасевич Василий 8 4
Шадрин Виталий 9 3
Скворцов Иван 3 3
Газизов Алексей 11 3
Израйлев Иван 11 2
Макаров Владимир 76 2
Зайчиков Илья 20 2
Емельянов Никита 8 2
Шупенин Юрий 9 2
Копаев Геннадий 16 2
Ступин Евгений 28 2
Определенов Владимир 20 2
Фишер Андрей 74 2
Анкудинов Николай 19 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Лебедев Георгий 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 156092 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45564 7
Россия - УФО - Челябинская область 1377 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1854 5
Европа 24611 2
Европа Северо-Восточная 11 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3164 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1294 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18493 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 993 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6212 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10692 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9616 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5832 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54800 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5936 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10176 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4231 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31699 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6228 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 88 1
Кодекс этики использования данных 45 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1150 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15024 1
КДЦ - Консультативно-диагностический центр 14 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6368 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8509 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 91 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 560 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4744 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5889 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 7
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 227 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 51 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 14 1
РАМН Общественного здоровья имени Семашко ФГБНУ 6 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1244 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 975 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 5
