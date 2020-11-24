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Клиника «Бионардо» внедрила сервис для обмена данными по лабораторным исследованиям

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Портальное решение «Лабораторный портал» успешно внедрено в клинике превентивной и спортивной медицины «Бионардо». Теперь медицинский персонал клинико-диагностического центра «Бионардо» за счет портального решения «Лабораторный портал» получил доступ к многофункциональному сервису обмена данными по лабораторным исследованиям, не имеющему аналогов на рынке, а пациенты данного медицинского учреждения – доступ к результатам анализов через личный кабинет. Лабораторный портал позволяет оформлять заявки на лабораторные исследования и получать результаты из федеральных клинико-диагностических лабораторий непосредственно в МИС «Инфоклиника».

«Лабораторный портал» разработан партнером «Смарт дельта системс» – компанией «Программы и технологии». Компания «Программы и технологии» разрабатывает и внедряет сервисы и решения, интегрированные с медицинской информационной системой «Инфоклиника».

«Лабораторный портал» поможет врачам «Бионардо» еще оперативнее предоставлять квалифицированную помощь пациентам. Лечащий врач будет в электронном виде получать результат исследования сразу по его завершении в лаборатории. Биологический материал может направляться в любую из подключенных лабораторий, что позволяет назначать не только типовые, но и специализированные исследования, которые раньше можно было провести только в крупных медицинских учреждениях.

«Лабораторный портал» позволяет пациентам получать услуги в одном месте – непосредственно в КДЦ «Бионардо». В свою очередь, медицинский центр может выбирать лаборатории с наиболее подходящими условиями и таким образом создать собственную «виртуальную лабораторию».

Возможности этой «виртуальной лаборатории» позволят клинике «Бионардо» повысить качество и доступность услуг по всем трем ее направлениям: это Клинико-диагностический центр, Центр спортивной медицины для спортсменов любого уровня подготовки и Центр восстановительной медицины. В «Бионардо» используют инновационные методы и самые передовые решения, которые помогают не только лечить, но и предотвращать развитие заболеваний, и «Лабораторный портал» открывает для клиники новые возможности современных медицинских технологий.

Одно важных направлений клиники «Бионардо» – авторские диагностические программы, необходимые для коррекции образа жизни, питания, сна, индивидуальных биологических ритмов, что в конечном итоге повышает качество жизни. Эти программы предполагают лабораторную диагностику, которая дает врачу до 70% значимой информации при постановке диагноза и мониторинге терапии. Соответственно, от качества лабораторных исследований зависит и качество оказания медицинской помощи. Соответственно, от качества лабораторных исследований, оперативного получения данных по этим исследованиям и их отображение в электронной карте пациентов медицинской информационной системы, зависит и качество оказания медицинской помощи.

«Мы очень рады, что «Бионардо», одна из самых передовых российских клиник в сфере спортивной и восстановительной медицины, сделала выбор в пользу «Лабораторного портала». Это наша новейшая разработка, и внедрение в «Бионардо» стало одним из первых в стране. Мы верим, что этот опыт будет показательным, поскольку сервис «Лабораторный портал» – это ключ к простой и комфортной интеграции с любой лабораторией», – сказал Степан Лебеденко, директор по региональному развитию «Смарт дельта системс».

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