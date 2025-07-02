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КДЦ Консультативно-диагностический центр


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 КДЦ «Магнетика» внедрил телемедицинский сервис от N3.Health для онлайн-консультаций 1
24.01.2024 Сургутский клинический центр охраны материнства и детства внедрил МИС qMS 1
18.02.2022 «Медси» открыла многофункциональный медицинский центр с гибридной операционной Philips 1
24.11.2020 Клиника «Бионардо» внедрила сервис для обмена данными по лабораторным исследованиям 1
07.05.2018 ERP-системы «1С:Медицина» внедрены в крупнейших больницах Тюменской области 1
12.01.2016 «Техносерв» участвует в создании системы видеонаблюдения Якутска 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
24.01.2014 «Медси» и Philips внедряют новую модель технологического партнерства в российском здравоохранении 1
09.08.2013 Лихорадка ЦОДостроительства еще не наступила 1
16.05.2013 Электронная медкарта заработает в поликлиниках Москвы уже летом 1
24.09.2012 «Цифровой Диалог» обеспечил связь между медицинскими центрами Ростова и Москвы 1
17.04.2012 В Московском регионе сосредоточено более 70% предложений в сегменте коммерческих дата-центров высокой надежности 1
27.01.2010 Медцентры Дальнего Востока используют технологии InterSystems 2

Публикаций - 13, упоминаний - 14

КДЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10003 2
8543 2
Philips 2066 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
Microsoft Corporation 24912 1
IBM - International Business Machines Corp 9481 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Крок - Croc 1787 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8958 1
Selectel - Селектел 407 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 221 1
Linx - Связь ВСД 158 1
АйТи 1390 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 93 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
Laval - Лаваль 6 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 38 1
ЕС-лизинг 22 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Agfa Gevaert 66 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
МегаФон 9386 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Программы и технологии 14 1
СП.АРМ 49 1
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 8 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
Новая поликлиника 3 1
X5 Group - Перекрёсток 583 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
РЕСО-Гарантия СК 47 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 181 1
НСПК - Национальная система платежных карт 862 1
Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства БУ 1 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 181 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2600 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4650 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3375 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5607 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 17 1
МВД РФ - МУВД - Межмуниципальное управление внутренних дел 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69001 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11487 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53709 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32254 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25045 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 423 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16351 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1126 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8455 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1629 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12933 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30781 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 362 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 560 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16429 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1262 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 347 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13963 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15472 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1128 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2927 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6929 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 74 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 366 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11675 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14146 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13002 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4197 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4086 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3690 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4003 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3153 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5821 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 827 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5652 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1891 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2227 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3869 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11837 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 549 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Office 3839 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1684 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1736 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1458 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
Philips Ingenia Ambition - МРТ - серия магнитно-резонансных томографов 8 1
Philips Azurion 4 1
Philips DigitalDiagnost - цифровая рентгенографическая система 2 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 24 1
МегаФон ЦОД 5 1
InterSystems HealthShare 26 1
Philips Brilliance iCT - томограф 1 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 721 1
Microsoft Windows 15990 1
Microsoft Skype for Business 180 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 87 1
InterSystems Cache 134 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 1
1С:Медицина 45 1
Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 35 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 59 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 38 1
Medcore - Медистар АИС 1 1
Medcore - Интрамед МИС 3 1
Зингерман Борис 38 1
Захаров Павел 60 1
Гайдуков Алексей 23 1
Марголин Михаил 17 1
Луковников Михаил 20 1
Макаров Владимир 73 1
Морозов Дмитрий 19 1
Брусилова Елена 7 1
Колмычек Павел 17 1
Орлов Геннадий 16 1
Полещук Александр 8 1
Пастухов Борис 5 1
Засыпкин Дмитрий 6 1
Рудычева Наталья 95 1
Шмид Александр 17 1
Мартынюк Александр 13 1
Переверзев Михаил 19 1
Синяченко Андрей 10 1
Бессольцев Михаил 11 1
Мякишев Антон 11 1
Смолин Сергей 6 1
Киселева Анастасия 6 1
Евтушенков Владимир 209 1
Самсонова Виктория 2 1
Бородянский Борис 24 1
Николаев Айсен 38 1
Карпов Алексей 24 1
Кашкаров Юрий 4 1
Шмелев Павел 17 1
Демчишин Владимир 1 1
Чупин Алексей 2 1
Мишутина Анна 4 1
Тимофеев Павел 2 1
Лебеденко Степан 10 1
Усманов Артур 25 1
Ишаев Виктор 5 1
Кисилева Анастасия 1 1
Шаманский Максим 3 1
Кудринских Ирина 1 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150371 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44461 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7801 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2334 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3244 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2766 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3125 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4114 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2838 1
Россия - СФО - Новосибирск 4469 1
Россия - ПФО - Самарская область 1389 1
Нидерланды 3564 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 890 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 664 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 954 1
Россия - УФО - Тюменская область 1210 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1537 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1187 1
Европа 24426 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 990 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 914 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1598 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 488 1
Швейцария - Давос 73 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 1
Москва - САО - Северный административный округ 24 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 67 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10266 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9179 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4548 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30502 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6037 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14287 2
Здравоохранение - Реабилитация 394 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8027 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1103 2
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 90 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5623 1
Латинский алфавит 191 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6144 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 708 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1231 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5140 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5291 1
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1254 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49588 1
Аренда 2506 1
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Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16824 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5076 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 548 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 341 2
Markets&Markets Research 113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8234 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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