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КДЦ Консультативно-диагностический центр
УПОМИНАНИЯ
КДЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Зингерман Борис 38 1
|Захаров Павел 60 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Марголин Михаил 17 1
|Луковников Михаил 20 1
|Макаров Владимир 73 1
|Морозов Дмитрий 19 1
|Брусилова Елена 7 1
|Колмычек Павел 17 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Полещук Александр 8 1
|Пастухов Борис 5 1
|Засыпкин Дмитрий 6 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Шмид Александр 17 1
|Мартынюк Александр 13 1
|Переверзев Михаил 19 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Бессольцев Михаил 11 1
|Мякишев Антон 11 1
|Смолин Сергей 6 1
|Киселева Анастасия 6 1
|Евтушенков Владимир 209 1
|Самсонова Виктория 2 1
|Бородянский Борис 24 1
|Николаев Айсен 38 1
|Карпов Алексей 24 1
|Кашкаров Юрий 4 1
|Шмелев Павел 17 1
|Демчишин Владимир 1 1
|Чупин Алексей 2 1
|Мишутина Анна 4 1
|Тимофеев Павел 2 1
|Лебеденко Степан 10 1
|Усманов Артур 25 1
|Ишаев Виктор 5 1
|Кисилева Анастасия 1 1
|Шаманский Максим 3 1
|Кудринских Ирина 1 1
|Шпорт Вячеслав 6 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 341 2
|Markets&Markets Research 113 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8234 1
|R2G - Research2Guidance 6 1
|Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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