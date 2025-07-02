КДЦ «Магнетика» внедрил телемедицинский сервис от N3.Health для онлайн-консультаций

Екатеринбургский Консультативно-диагностический центр «Магнетика» запустил сервис телемедицинских консультаций на базе платформы N3.Health в рамках экосистемы цифровых сервисов для пациента MILA. Реализованный проект позволил клинике организовать платные консультации по маршруту «врач-пациент» с возможностью онлайн-оплаты, формированием телемедицинских протоколов и их автоматической передачи в личный кабинет пациента. Об этом CNews сообщили представители компании «ЭлНетМед».

При выборе решения также учитывалась возможность интеграции с МИС «Первый Бит» в перспективе для автоматической передачи из медицинской системы расписания врачей и возможности работы с сервисом в едином интерфейсе МИС.

Запуск телемедицинских консультаций в КДЦ «Магнетика» показал востребованность услуги в таком формате для пациентов, особенно при проведении повторных приемов, а также в случае необходимости регулярного наблюдения у врача. Встроенные возможности сервиса от N3.Health для пациента, врача и администратора позволили запустить услугу оперативно и на старте избежать вложений в доработки функционала на стороне МИС.

Ключевой особенностью проекта стала адаптация системы под специфику работы КДЦ «Магнетика». Изначально сервис не поддерживал запись на телемедицинские консультации через администратора клиники, но в процессе внедрения разработчики N3.Health доработали необходимый функционал.

Решение от N3.Health обеспечивает полный цикл телемедицинского взаимодействия: ведение расписания специалистов и запись на консультацию для администратора клиники, выбор услуги и слота, онлайн-оплата для пациентов, общение с врачом в режиме видеосвязи или чата, формирование протокола врачом и передача его в личный кабинет пациента в сервисе MILA. Все данные внутри сервиса передаются по защищенным каналам связи, а авторизация пациентов осуществляется через ЕСИА («Госуслуги»). Кроме того, MILA автоматически формирует единую медкарту для пациента — отображает в личном кабинете медицинские документы, переданные через N3.Health в ЕГИСЗ РЭМД не только КДЦ «Магнетика», но и другими клиниками.

Специалисты компании «ЭлНетМед» осуществляли поддержку клиники при внедрении нового сервиса и обучили врачей работе с ним. Кроме того, в рамках запуска сервиса КДЦ «Магнетика» получила POS-материалы для размещения в клинике, а также необходимые памятки для пациентов, чтобы коммуникация с ними была максимально удобной и понятной.

На текущий момент КДЦ «Магнетика» проводит с помощью телемедицинского сервиса от N3.Health порядка 20 онлайн-консультаций в месяц. В перспективе рассматривается интеграция решения с МИС «Первый Бит» для автоматического управления расписанием врачей.

«Запуск сервиса стал для нас важным этапом оценки реальных потребностей и готовности пациентов к такому формату услуг. Пилотное внедрение показало, что онлайн-консультации востребованы нашими постоянными пациентами, которые уже хорошо знакомы с врачами клиники, а также новыми пациентами из удаленных районов. Уже сейчас мы видим, как цифровой формат работы дополняет наши очные услуги, позволяя максимально эффективно использовать рабочее время специалистов. Для дальнейшего расширения нам необходимо провести интеграцию с МИС и обеспечить возможность самостоятельной записи пациентов в наше актуальное расписание», — отметила Евгения Нидерквель, заместитель директора КДЦ «Магнетика».

«Наш сервис телемедицины позволяет клиникам быстро запускать онлайн-консультации с соблюдением всех законодательных требований и расширять спектр услуг без увеличения нагрузки на административный персонал. Мы видим растущий спрос на такие решения, особенно в регионах, где доступ к узким специалистам ограничен. В планах развития сервиса — запуск возможности предоплаты очных консультаций, что позволит увеличить доходимость пациентов на очный прием», — сказал Влас Шишин, руководитель направления по развитию телемедицинских систем компании «ЭлНетМед».

Многие медицинские учреждения в регионах до сих пор сомневаются в целесообразности внедрения телемедицины, считая, что пациенты не готовы к цифровым форматам, а клиникам не хватает технических и организационных ресурсов. Распространены опасения, что онлайн-консультации окажутся невостребованными или создадут дополнительную нагрузку на персонал. Однако опыт КДЦ «Магнетика» показал, что пациенты принимают цифровые решения, когда они удобны и технологически продуманы.

Ранее КДЦ «Магнетика» уже сотрудничал с «ЭлНетМед» в рамках передачи данных в ЕГИСЗ через сервис N3.Health ИЭМК.