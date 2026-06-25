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Москва САО Северный административный округ
СОБЫТИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Прянишников Николай 315 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Кузьменко Павел 40 2
|Витюк Илья 3 1
|Церулев Максим 1 1
|Щеголев Александр 1 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Ершов Павел 37 1
|Веригин Илья 37 1
|Новиков Сергей 47 1
|Цыденов Алексей 14 1
|Федотова Екатерина 4 1
|Макаров Владимир 77 1
|Сечин Игорь 37 1
|Бойко Александр 24 1
|Приданцев Сергей 148 1
|Клягин Максим 29 1
|Остроухова Юлия 30 1
|Степашин Сергей 31 1
|Ларин Юрий 12 1
|Голосной Евгений 22 1
|Хитров Андрей 2 1
|Вахонин Андрей 1 1
|Сапожков Сергей 2 1
|Илларионов Павел 3 1
|Абрахманов Алексей 2 1
|Балашов Евгений 2 1
|Платонов Анатолий 6 1
|Слобожанов Василий 4 1
|Митволь Олег 4 1
|Шаманский Максим 3 1
|Урманчеев Эльдар 2 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 81 1
|Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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