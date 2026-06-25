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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва САО Северный административный округ

Москва - САО - Северный административный округ

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Москву отключили от мобильного интернета? В Минцифры опровергают 1
23.06.2025 3data модернизировала дата-центр «М8» и обеспечила дополнительные ИТ-мощности для клиентов 1
11.01.2024 Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера 1
01.06.2018 Спасать утопающих на пляжах Москвы будут дроны 1
24.09.2015 Электронное хранилище префектуры САО пополнится на 28 тыс. документов 4
13.05.2015 Электронная запись на прием стала доступна для всех служб «одного окна» столичного Департамента городского имущества 1
06.06.2014 Минкомсвязь России подготовит концепцию управления качества связи 1
03.07.2013 Новые сервисы в системе ЕМИАС позволят упростить выписку рецепта лекарств 1
16.05.2013 Электронная медкарта заработает в поликлиниках Москвы уже летом 1
12.11.2012 Всю коммунальную технику для работ в САО Москвы оснастят системой ГЛОНАСС 1
10.09.2010 Центр компьютерной грамотности Microsoft открылся в САО Москвы 1
09.07.2010 В столице установили первую "умную" автобусную остановку 2
30.04.2010 В Центре услуг САО г. Москвы установили новую систему информации 1
19.03.2010 Москвичам бесплатно раздадут WiFi-роутеры 1
22.09.2009 Пираты спешат заработать на Windows 7 1
08.09.2009 «Росатом» разгоняет ИТ-специалистов 1
23.07.2009 Windows 7 запущена в производство 1
16.07.2009 Microsoft: 100 дней до самой русской Windows 1
22.04.2009 В системе B2B-Center проведен конкурс на строительство подстанции «Молжаниновка» 1
22.04.2009 Управление информатизации Москвы нуждается в техобслуживании систем видеонаблюдения 1
26.09.2008 В САО Москвы внедрят АС обработки данных по водоснабжению жилых помещений 3
11.08.2008 Префектура САО Москвы закупает комплектующие к компьютерной технике 2
30.07.2008 Префектура САО Москвы ищет подрядчика для автоматизации квартирного учета энергоресурсов 3
29.07.2008 Префектура САО Москвы заказывает создание АС 3
16.05.2008 УВО при ГУВД по Москве заказывает обслуживание СПС 1
12.05.2008 Префектура САО Москвы закупает расходные материалы к компьютерам 3
02.04.2008 Префектура САО Москвы заказывает системное обслуживание ПТК 3
01.04.2008 «Комкор-ТВ» завершил строительство сети на севере Москвы 1
13.03.2008 Префектура САО Москвы купит расходные материалы к компьютерам 3
23.11.2007 Департаменту здравоохранения г. Москвы требуется обслуживание ИС 1
02.10.2007 Зона обслуживания «Нэт Бай Нэт Холдинг» выросла до 1,5 млн. домохозяйств 1
16.07.2007 На севере Москвы ограблен салон «Евросети» 1
28.12.2005 В Москве арестовали телефоны Vertu 1
28.12.2005 Охота на контрабандистов мобильников продолжается 1
08.12.2004 "ВымпелКом" повторит судьбу "ЮКОСа"? 1

Публикаций - 35, упоминаний - 52

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25685 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Cisco Systems 5350 1
Huawei 4493 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1615 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Киевстар - Kyivstar 568 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1116 1
3data - 3дата 101 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 510 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 152 1
Vertu 119 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 1
Магнетар 9 1
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 18 1
STULZ 26 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 285 1
Росатом Энергопроманалитика 2 1
МегаФон - NetByNet - Форматек 1 1
МегаФон - NetByNet - Дубки.Ру - Центр развитых сетевых технологий 2 1
МегаФон - NetByNet - PROMIRA.NET - ПроМираНетРу 1 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 1
Почта России ПАО 2337 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Альфа-Банк 1965 1
Евросеть 1421 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Сургутнефтегаз - СНГ 287 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 41 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
КонсультантПлюс 159 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Беталинк 105 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 64 1
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 1
Международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого - IATA: GDX, ICAO: UHMM 6 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 289 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3181 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1586 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
СБУ - Служба безопасности Украины 97 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 96 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26104 5
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4567 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29534 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4742 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22718 3
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7528 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9170 1
Microsoft Windows 7 2006 3
Microsoft Windows 16777 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 2
Microsoft Windows XP 2430 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2033 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 619 1
Microsoft Windows PowerShell 246 1
Apple iPhone 6 4861 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 1
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1015 1
Intel Core Quad 123 1
ЭЛАР Саперион 43 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Правительство Москвы - ЕСЭА - Единая система электронных архивов документов - Архив документов на электронных носителях Москвы 4 1
Seagate Cheetah 30 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 228 1
Прянишников Николай 315 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Кузьменко Павел 40 2
Витюк Илья 3 1
Церулев Максим 1 1
Щеголев Александр 1 1
Щеголев Игорь 699 1
Никифоров Николай 1138 1
Дворкович Аркадий 216 1
Ершов Павел 37 1
Веригин Илья 37 1
Новиков Сергей 47 1
Цыденов Алексей 14 1
Федотова Екатерина 4 1
Макаров Владимир 77 1
Сечин Игорь 37 1
Бойко Александр 24 1
Приданцев Сергей 148 1
Клягин Максим 29 1
Остроухова Юлия 30 1
Степашин Сергей 31 1
Ларин Юрий 12 1
Голосной Евгений 22 1
Хитров Андрей 2 1
Вахонин Андрей 1 1
Сапожков Сергей 2 1
Илларионов Павел 3 1
Абрахманов Алексей 2 1
Балашов Евгений 2 1
Платонов Анатолий 6 1
Слобожанов Василий 4 1
Митволь Олег 4 1
Шаманский Максим 3 1
Урманчеев Эльдар 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 32
Россия - РФ - Российская федерация 164403 16
Москва - ВАО - Восточный административный округ 64 3
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 3
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 54 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 2
Европа 24899 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3409 2
Украина 7903 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 960 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 172 2
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 2
Москва - ЮАО - Южный административный округ 70 2
Москва - ЗАО - Западный административный округ 27 1
Москва - ВАО - Косино-Ухтомский 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18936 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 1
Земля - планета Солнечной системы 10826 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 1
Индия - Bharat 5836 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 1
Германия - Федеративная Республика 13146 1
Бразилия - Федеративная Республика 2500 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2257 1
Нидерланды 3720 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 529 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 313 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1403 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 726 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 279 1
Москва - Лианозово 14 1
Москва - Серебряный Бор 14 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 160 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 21 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5451 1
Москва - САО - Хорошёвский район 36 1
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 27 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5421 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1876 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3132 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10804 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2494 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3831 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1563 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6652 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4945 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8165 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5543 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5454 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4587 2
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