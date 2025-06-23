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3data модернизировала дата-центр «М8» и обеспечила дополнительные ИТ-мощности для клиентов

Компания 3data провела плановую модернизацию дата-центра «М8», расположенного в Северном административном округе Москвы. Обновленная инженерная инфраструктура имеет более высокий коэффициент полезного действия, что позволило увеличить энергоэффективность объекта и высвободить около 15% дополнительной мощности для заказчиков услуги размещения оборудования (colocation). Об этом CNews сообщили представители 3data.

Модернизация дата-центра проводилась поэтапно с целью обеспечения непрерывности бизнес-процессов клиентов. Первый этап включал в себя обновление системы видеонаблюдения и контроля доступа, что позволило усовершенствовать безопасность объекта.

Затем технические специалисты 3data произвели замену источников бесперебойного питания (ИБП). Были установлены три новых модульных ИБП компании «Импульс», каждый номиналом 100 кВА. Вместе с этим были полностью заменены АКБ массивы от производителя B.B.Battery с увеличенным количеством аккумуляторных батарей. Это позволило продлить время автономной работы оборудования до 17 минут. Замена ИБП заняла три рабочих дня, в период проведения работ дата-центр питался электроэнергией от дизель-генераторной установки (ДГУ), обеспечивающей бесперебойную работу объекта.

В мае 2025 г. были проведены работы по модернизации системы кондиционирования. На сегодняшний день полностью заменены фреонопроводы, ресиверы и внешние блоки конденсаторов. Также в ближайшие три-четыре месяца запланирована замена внутренних блоков по сроку службы. Обновление кондиционеров нацелено на сохранение надежности и увеличение производительности системы охлаждения, что позволит выделить дополнительные мощности в пользу серверного оборудования клиентов. Систему холодоснабжения Stulz заменят на более производительную модель нового поколения.

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Безопасность

«Дата-центр «М8» стал первым объектом в нашей сети, прошедшим глобальную комплексную модернизацию. С момента ввода в эксплуатацию в 2014 г. объект демонстрировал стабильную работу без значимых инцидентов. Это подтверждает правильность выбранных инженерных решений более 10 лет назад. Плановые усовершенствования площадок позволяют нам значительно повышать технические показатели ЦОДов с учетом современных требований к отказоустойчивости и плотности размещения», — отметил Максим Церулев, технический директор сети дата-центров 3data.

3data работает на российском рынке более 10 лет и управляют сетью из 24 дата-центров, которые соответствуют высоким требованиям к надежности и безопасности на уровне Tier 3. В ближайшие годы запланирована поэтапная модернизация других действующих объектов с целью повышения эффективности и производительности.

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