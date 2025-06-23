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Церулев Максим
УПОМИНАНИЯ
|23.06.2025
|3data модернизировала дата-центр «М8» и обеспечила дополнительные ИТ-мощности для клиентов 1
Церулев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|STULZ 26 1
|3data - 3дата 88 1
|Москва - САО - Северный административный округ 24 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
|Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 433 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14235 1
|CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5054 1
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