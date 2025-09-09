Получите все материалы CNews по ключевому слову
Витюк Илья
УПОМИНАНИЯ
Витюк Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|СБУ - Служба безопасности Украины 92 2
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3075 1
|Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 185 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 873 1
|Кузьмичев Алексей 51 1
|Авен Петр 61 1
|Хан Герман 52 1
|Косогов Андрей 29 1
|Комаров Александр 22 1
|Фридман Михаил 140 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.