Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему высокопоставленному чиновнику Службы безопасности Украины, генералу Илье Витюку. Ему назначено $238 тыс. залога, а также его обязали сдать документы для выезда за границу, прибывать по требованию в Национальное антикоррупционное бюро Украины и сообщать о смене места жительства.

Мера пресечения

Суд избрал меру пресечения в виде залога генералу Службы безопасности Украины (СБУ) Илье Витюку, которому сотрудники из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили обвинения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, пишет ТАСС. Это в сентябре 2025 г. спровоцировало новый виток конфликта между структурами.

2 сентября НАБУ предъявило обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании бывшему главе департамента кибербезопасности СБУ, бригадному генералу Илье Витюку. По данным следствия, он приобрел квартиру в Киеве за $522 тыс., хотя по договору ее стоимость — $309 тыс. Украинские средства массовой информации (СМИ) еще весной 2024 г. писали о столичной квартире, оформленной на жену Витюка. Также следователи обнаружили его связи с лицом, подозреваемым в завладении средствами Акционерного общества «Украинская железная дорога».

llya_vtyuk_sbu_1_1.jpg
Wikipedia
Бывший чиновник СБУ, генерал Илья Витюк

Представители СБУ назвали предъявление обвинений Илье Витюку якобы местью за произведенные ранее задержания двух сотрудников НАБУ. Также в ведомстве рассказали о вкладе бывшего сотрудника в противостояние с Россией и заявили, что антикоррупционные органы не имеют доказательств незаконного обогащения Витюка, а экспертиза не подтвердила покупку квартиры по сниженной цене.

После возникшего резонанса президент Украины Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности в СБУ после нескольких освещенных журналистами скандалов: в частности относительно владения его семьей недвижимостью в Киеве на $25,5 млн и съемки в 2014 г. расстрела протестующих на Майдане.

На заседании Высшего антикоррупционного суда 4 сентября ему был назначен залог с обязанностями сроком на два месяца, в пределах срока судебного расследования. Сумма залога составляет $238 тыс., это примерно 19,90 млн руб. Кроме того, Илья Витюк должен сдать свои документы для выезда за границу, прибывать по вызовам НАБУ и информировать об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения с рядом лиц.

Негодование подозреваемого

Сам Илья Витюк в зале суда назвал объявление ему подозрения «произволом». «В общем я считаю, это мое мнение, что если такая практика своевольного подхода к объявлению подозрений и не привлечения в дальнейшем к ответственности детективов и прокуроров продолжится, то мы просто придем к правовому нигилизму на Украине», — заявил подозреваемый. По его словам, в тексте обвинения нет ни одного доказательства субъективной стороны относительно представления ложных сведений. Он также заверил, что не знал о стоимости квартиры, которую приобрела его жена Юлия Витюк.

Сфера деятельности

С 1 августа 2021 г. временно исполнял обязанности, а 30 ноября 2021 г. стал начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ИБ) СБУ.

snimok_ekrana_2025-09-09_152528.png

YouTube - Высший антикоррупционный суд Украины
Обвиняемому в незаконном обогащении генералу СБУ Илье Витюку (сидит посередине) избрали меру пресечения

По сообщениям СБУ, под руководством Витюка Департамент кибербезопасности (ГКИБ) СБУ отразил тысячи кибератак на украинские ИТ-системы связи, энергетическую и ЖКХ-инфраструктуру, проведены десятки сложных контрнаступательных операций в киберпространстве.

Конфликт ведомств

Летом 2025 г. обострился конфликт НАБУ и САП с Владимиром Зеленским, который давно пытался установить контроль над антикоррупционными органами. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера — министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Предполагалось, что антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к президенту Украины.

21 июля 2025 г. СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, произвела задержания, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада Украины, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста в Киеве и других городах, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Однако это привело лишь к новой волне протестов, кроме того, Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. В этой ситуации Владимир Зеленский изменил позицию и уже 24 июля 2025 г. внес законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который в итоге поддержала Верховная Рада. Закон, по сути, отменил предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно документу, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.

Антон Денисенко

