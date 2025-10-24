Разделы

Международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого IATA: GDX, ICAO: UHMM


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.10.2025 T2 обеспечил indoor-покрытием новый аэропорт Магадана 1
12.09.2024 В поселке Сокол «полетел» 4G «МегаФона» 1
11.01.2024 Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера 1
17.11.2022 «Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета для 12 тысяч жителей Магаданской области 1
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online 1
09.09.2013 Глава Минкомсвязи: информирование клиентов «Почты России» о поступлении посылки должно происходить автоматически по SMS 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 798 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9152 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 215 1
Киевстар - Kyivstar 555 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
МегаФон 9774 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Альфа-Банк 1852 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 464 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 1
Почта России ПАО 2226 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3100 1
СБУ - Служба безопасности Украины 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12725 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21838 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72204 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8867 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3144 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7515 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16966 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31237 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1266 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12255 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3904 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25443 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8661 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1967 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2341 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8602 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31711 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9579 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7157 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9148 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12888 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 331 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 193 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 912 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
Челышев Илья 28 1
Витюк Илья 3 1
Сивун Николай 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Тимаков Валентин 3 1
Емельянов Станислав 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 155363 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45413 3
Россия - ДФО - Магаданская область 467 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 246 2
Украина 7769 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Сусуманская область - Сусуман 10 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 349 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 943 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2890 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18434 1
Россия - Крайний Север 311 1
Москва - САО - Северный административный округ 24 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 506 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2645 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2909 1
Россия - Плеханово 3 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1816 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6327 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50898 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5282 1
Паспорт - Паспортные данные 2706 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20173 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1520 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1738 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10457 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5917 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6001 1
