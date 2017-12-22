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Омникомм Omnicomm Online

Омникомм - Omnicomm Online

СОБЫТИЯ

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22.12.2017 «Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online

«Сахалин-Инжиниринг» объявила о завершении года стопроцентным оснащением автопарка спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online, на треть сократив издержки. «Сахалин-Инжиниринг» - проектно-строительная компания полного цикла, ведет свою деятельность с 1990 года. Производственные мощности позволяют возвод
10.10.2017 Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро

Omnicomm объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в автопарке строительной компании Fensma. Внедрение привело к сокращению расхода топлива на 30%.Fensma — компания, специализирующаяся на выполнении полного спектра работ по стро
26.09.2017 Московские коммунальщики внедрили спутниковый мониторинг транспорта

«СТ-Техника» объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в свою инфраструктуру. Ввиду специфики деятельности предприятия львиная доля топливных расходов приходится на сварочные генераторы, которыми оборудованы аварийно-ремонтные машин
19.09.2017 Omnicomm Online внедрила мониторинг транспорта в якутской компании «Oбъединение СРП»

Якутская дорожная компания «Oбъединение СРП» с помощью спутникового мониторинга Omnicomm Online оптимизировала работу транспорта и сократила расходы на 30 процентов. «Oбъединение СРП» занимается содержанием, строительством и реконструкцией федеральных автодорог на Дальнем

08.02.2017 Облачный сервис Omnicomm Online обновлен до версии 3.6

Российский производитель систем мониторинга транспорта и контроля расхода топлива обновил облачный сервис Omnicomm Online до версии 3.6. Разработчики в новой версии решения уделили особое внимание как интерфейсу, в последней версии его полностью обновили, так и функционалу — появились отчеты по раб
01.02.2017 Системой спутникового мониторинга Omnicomm Online оснащено уже 1500 карет скорой помощи

й специального назначения для нужд министерства здравоохранения, МВД, минобразования завершила выпуск полуторатысячной кареты скорой медицинской помощи, оснащенной спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online. Об этом CNews сообщили в компании Omnicomm. Комментируя событие, руководитель отдела качества компании «Автодом» Андрей Каленов заявил: «В 2013 году мы приняли решение оснащать
19.01.2017 Иркутские дорожники сократили расходы на 30% с помощью Omnicomm Online

Omnicomm Online объявила о том, что иркутская компания «Дорожник», занимающаяся строительством и ремонтом дорожного полотна Иркутской области с помощью спутникового мониторинга Omnicomm Online сократила расход горючего на 30%.Внедрению мониторинга транспорта Omnicomm Online на автопарк компании предшествовал ряд факторов - переход от установленных норм расхода

07.12.2016 Omnicomm Online обеспечил безопасность перевозок детско-юношеской школы олимпийского резерва

ии проекта по оснащению спутниковым мониторингом транспорта автобусов тверской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею. Как рассказали CNews в компании, мониторинг транспорта Omnicomm Online собирает всю информацию о работе автобуса – скорость передвижения, маршрут, остановки и т.д. и по каналу GSM-связи в режиме реального времени передает ее в облачный сервис для д
08.11.2016 Школьные автобусы Курганской области оборудованы системой спутникового мониторинга транспорта от Omnicomm

В Курганской области завершился последний этап внедрения системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online на школьных автобусах Министерства образования. В ходе проекта весь школьный транспорт Зауралья, а именно — более чем 500 автобусов, был оборудован навигационными терминалами Om
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online

Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило компании «Нефтемашстрой» за 8 месяцев эксплуатации сократить затраты на топливо на 35%, сообщили CNews в компании Omnicomm. Реализацией проекта занимался партнер Omnic
07.10.2016 «Автобан» отслеживает работу техники по всей России с помощью Omnicomm Online

Внедрение системы мониторинга транспорта Omnicomm Online и последующая оптимизация рабочих процессов позволили дорожно-строительной компании «Автобан» сократить затраты на топливо на p5 млн за 2015 г. Об этом CNews сообщили в компании
09.09.2016 В «УралАвто» интегрировали решения Omnicomm Online и «1С:Управление автотранспортом»

Компания «Омникомм-Сервис», партнёр «1С-Раруса» по внедрению решений мониторинга транспорта Omnicomm, завершила процесс интеграции программного обеспечения Omnicomm Online c системой «1C:Управление автотранспортом Проф» в компании «УралАвто». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус». Для обеспечения удобства анализа данных, поступающих с борто
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online

Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online на аэродромную спецтехнику. На данный момент оснащено порядка 70 % парка транспортных средств аэропорта, но несмотря на это уже известны предварительные итоги проекта. Реализаци
17.08.2016 СПК Хлеборобный сократил затраты на 30% за счет внедрения Omnicomm Online

Сельскохозяйственный комплекс «Хлеборобный» за счет внедрения мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расход топлива на 30%. Реализацией проекта занимался партнер Omnicomm в Алтайском крае, компания «Телеком Мониторинг». Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Onli
22.06.2016 Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило «Сусуманзолото» сократить расходы топлива на 30%

Внедрение системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на парк техники «Сусуманзолото» позволило сократить расход топлива предприятия на 30%. «Сусуманзолото» это горно-обогатительный холдинг, входящий в 10-ку крупнейших золотодобыва
30.05.2016 Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере

26 мая в городе Певек мониторинг транспорта Omnicomm Online зафиксировал заключительный пройденный километр научно-исследовательской полярной экспедиции Русского Географического Общества «Загадки Российской Арктики». Мероприятие организо
10.05.2016 В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online

Завершился первый этап внедрения мониторинга транспорта Omnicomm Online на аэродромную технику международного аэропорта Иркутска. На сегодняшний день оснащено 50 единиц специализированного транспорта аэровокзального комплекса, выполняющего уборку вз
26.04.2016 В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт

есанкционированные заправки и обналичивание водителем денежных средств, но и анализировать, на каких АЗС не доливают, а где можно заправляться без риска, что тебя обманут. Автоматизация сверки данных Omnicomm Online и ППР позволяет дополнительно экономить время и деньги за счет эффективного контроля расхода топлива, экономии времени сотрудников и удобной аналитики. Все, что нужно сделать кл
12.04.2016 Omnicomm Online внесен в реестр российского ПО

Министерство связи и массовых коммуникаций включило мониторинг транспорта Omnicomm Online в единый реестр российского программного обеспечения, указ об этом подписал глава ведомства Николай Никифиров. Мониторинг транспорта Omnicomm Online – решение позволяющее
23.03.2016 «Газрегион» за первый месяц эксплуатации Omnicomm Online сократил потребление топлива на 50 тонн

Специализированная строительная компания «Газрегион» за первый месяц эксплуатации мониторинга транспорта Omnicomm Online сократила расход топлива на 50 тонн. Внедрение решение проходит в два этапа, первый уже завершился, на сегодняшний день оснащено 200 единиц техники и до середины этого года обор
14.03.2016 «Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо

Российский холдинг «Молвест» (торговая марка «Вкуснотеево»), управляющая несколькими предприятиями молочной промышленности, за счет мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расходы на топливо на 25%. Omnicomm Online – решение позволяющее своему владельцу отслеживать перемещение автотранспорта с помощью спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере

4 марта в городе Новый Уренгой на колесных вездеходах «Арктика-М», оснащенных мониторингом транспорта Omnicomm Online, стартовала научно-исследовательская полярная экспедиция «Загадки Российской Арктики». Мероприятие организовано руководителем экспедиционного центра «Арктика» Русского географич
01.12.2015 Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС

В калужском Обнинске завершился проект по оснащению коммунальной техники города мониторингом транспорта Omnicomm Online. С этого момента любой желающий может отследить работу спецтранспорта в режиме реального времени. Мониторинг транспорта Omnicomm Online – российская разработка в сфере ИТ
13.11.2015 Экскаваторы «РМ-Терекс» оснащаются мониторингом транспорта Omnicomm Online прямо на конвейере

Мониторинг транспорта Omnicomm Online внедрен на конвейер по сборке экскаваторов корпорации «РМ-Терекс». С ноября 2015 г. на конвейере производственной площадки «Тверского экскаватора» внедрен мониторинг транспорта

08.10.2015 Omnicomm Online экономит 30% средств «Теплоозерского цементного завода»

Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online на предприятии «Теплоозерский цементный завод» позволило сократить расходы на топливо на 30% и повысить уровень трудовой дисциплины водителей. «Теплоозерский цементный завод» яв
20.08.2015 «Омникомм-Сервис» оснастил решением Omnicomm Online автопарк «ТК Волга»

Компания «Омникомм-Сервис» оснастила системой мониторинга транспорта Omnicomm Online автопарк компании «ТК Волга». Как сообщили CNews в «Омникомм-Сервисе», по итогам первого полугодия затраты предприятия на внедрение системы полностью окупились. «ТК Волга» осуще
20.08.2015 «Содействие Развитию Предпринимательства» оснастило дорожно-строительную технику системой Omnicomm Online

Система мониторинга транспорта Omnicomm Online за 2 месяца работы сэкономила объединению «Содействие Развитию Предпринимательства» i4 млн, сократив расходы на топливо на 30%. Об этом CNews сообщили в компании Omnicomm. Парк

11.08.2015 Минздрав закупает кареты скорой помощи, оснащенные мониторингом транспорта Omnicomm Online

В 8 регионов России по заказу Министерства здравоохранения направились кареты скорой медицинской помощи, оснащенные мониторингом транспорта Omnicomm Online. Согласно приказу Минздрава РФ № 388 от 20.06.2013 г. все автомобили, находящиеся в ведении министерства, должны быть оснащены «комплектом автоматизированной навигационно-диспет
22.07.2015 Omnicomm контролирует перемещение опасных грузов на специализированных тягачах компании «Сервосервис»

Решение мониторинга транспорта и контроля расхода топлива Omnicomm Online отслеживает перемещение опасных грузов на специализированных тягачах компании «Сервосервис». Благодаря решению Omnicomm компании-грузоперевозчику удалось снизить расходы ГСМ на

30.03.2015 Omnicomm выпустил обновленную версию облачного сервиса Omnicomm Online 3.0

Omnicomm выпустил обновленную версию облачного сервиса Omnicomm Online 3.0. В новой версии Omnicomm Online интегрирован API «Яндекс.Карт», а также появились собственные карты Omnicomm от компании «Геоцентр-Консалтинг». Теперь в случае отсутс
09.07.2014 Omnicomm Online обеспечит фото- и видеосъемку при нажатии тревожной кнопки

Компания Omnicomm расширила возможности облачного сервиса Omnicomm Online. В версии 2.8. к функциям мониторинга местоположения, параметров работы транспортного средства и контроля расходуемого им топлива добавились новые возможности контроля бензовозо
02.09.2013 Облачный сервис Omnicomm Online теперь поддерживает терминалы сторонних производителей

Компания Omnicomm («Омникомм») запускает сервер конвертации, который позволит использовать облачный сервис Omnicomm Online не только с терминалами производства Omnicomm, но и с навигационным оборудованием других производителей. В список поддерживаемого оборудования вошли наиболее востребованные на р
03.07.2013 Omnicomm запустила облачный сервис мониторинга транспорта

Компания Omnicomm («Омникомм») объявила о запуске сервиса веб-мониторинга транспорта Omnicomm Online на базе технологий ГЛОНАСС/GPS. Новый сервис Omnicomm позволит клиентам компании осуществлять мониторинг транспорта и подвижных объектов из любой точки мира и через любое устрой

Публикаций - 58, упоминаний - 60

Омникомм и организации, системы, технологии, персоны:

Омникомм - Omnicomm 172 58
9594 7
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 17 2
ТехноКом ГК 14 2
SAP SE 5601 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
1С-Рарус 982 2
СКАУТ 81 1
Тахограф-Сервис 1 1
Vepamon OU 2 1
Инист - Inist 37 1
LG Electronics 3735 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Газпром ПАО 1493 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
Автодом - АВТОDOM 38 2
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 8 2
Молвест - Молочный Домик - Вкуснотеево - Иван Поддубный - Нежный возраст - Фруате - Волжские просторы - Кубанский хуторок 8 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
КамАЗ Мастер 13 2
Сусуманзолото - Сусуманский горно-обогатительный комбинат 3 2
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 2
Разгуляй 40 2
Газпром нефть 725 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Транснефть 335 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Верный - торговая сеть 326 1
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Caterpillar - 93 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 19 1
Нефтегазмонтаж 1 1
МеталлСеверСтрой - Эриэлл Менеджмент - Эриэлл Холдинг Компани Лимитед - Эриэлл Нефтегазсервис 3 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Теплоозерскцемент - Теплоозерский цементный завод 3 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
КРЭО ГП - Калужский региональный экологический оператор 1 1
Automobili Lamborghini - Trattori 2 1
Сахалин-Инжиниринг 1 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 16 1
АМКОДОР 8 1
Международный аэропорт Сургут имени Ф.К. Салманова - IATA: SGC, ICAO: USRR 2 1
Международный аэропорт Иркутск - ИАТА: IKT, ИКАО: UIII 8 1
Мосавтодор ГБУ 11 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 32 2
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Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
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Омникомм - Omnicomm LLS 30 10
Омникомм - Omnicomm Profi 18 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Омникомм - Omnicomm Optim 18 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 3
Омникомм - Omnicomm LLD 4 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
SAP Business One - SAP B1 99 2
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 25 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Арктика-М - гидрометеорологический спутник 3 2
Омникомм - Omnicomm Autocheck 6 2
Омникомм - Omnicomm Light 3 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 10 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
СКАУТ Безопасное вождение 28 1
СКАУТ Контроль спецтехники 12 1
Штрих-М Тахо RUS 5 1
Омникомм - Omnicomm OKO 1 1
NEC NaViSet Administrator 22 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 14 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
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Лебедь Олег 1 1
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Ведь Виктор 1 1
Пузырев Андрей 1 1
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Винник Сергей 2 1
Кулаков Сергей 6 1
Устюжанин Павел 1 1
Халютин Павел 1 1
Парасовский Дмитрий 1 1
Карпова Ксения 1 1
Поддубный Иван 2 1
Бахарев Константин 1 1
Тюлин Вячеслав 1 1
Быков Юрий 7 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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