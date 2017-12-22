Омникомм - Omnicomm Online

«Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online «Сахалин-Инжиниринг» объявила о завершении года стопроцентным оснащением автопарка спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online, на треть сократив издержки. «Сахалин-Инжиниринг» - проектно-строительная компания полного цикла, ведет свою деятельность с 1990 года. Производственные мощности позволяют возвод

Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро Omnicomm объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в автопарке строительной компании Fensma. Внедрение привело к сокращению расхода топлива на 30%.Fensma — компания, специализирующаяся на выполнении полного спектра работ по стро

Московские коммунальщики внедрили спутниковый мониторинг транспорта «СТ-Техника» объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в свою инфраструктуру. Ввиду специфики деятельности предприятия львиная доля топливных расходов приходится на сварочные генераторы, которыми оборудованы аварийно-ремонтные машин

Omnicomm Online внедрила мониторинг транспорта в якутской компании «Oбъединение СРП» Якутская дорожная компания «Oбъединение СРП» с помощью спутникового мониторинга Omnicomm Online оптимизировала работу транспорта и сократила расходы на 30 процентов. «Oбъединение СРП» занимается содержанием, строительством и реконструкцией федеральных автодорог на Дальнем

Облачный сервис Omnicomm Online обновлен до версии 3.6 Российский производитель систем мониторинга транспорта и контроля расхода топлива обновил облачный сервис Omnicomm Online до версии 3.6. Разработчики в новой версии решения уделили особое внимание как интерфейсу, в последней версии его полностью обновили, так и функционалу — появились отчеты по раб

Системой спутникового мониторинга Omnicomm Online оснащено уже 1500 карет скорой помощи й специального назначения для нужд министерства здравоохранения, МВД, минобразования завершила выпуск полуторатысячной кареты скорой медицинской помощи, оснащенной спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online. Об этом CNews сообщили в компании Omnicomm. Комментируя событие, руководитель отдела качества компании «Автодом» Андрей Каленов заявил: «В 2013 году мы приняли решение оснащать

Иркутские дорожники сократили расходы на 30% с помощью Omnicomm Online Omnicomm Online объявила о том, что иркутская компания «Дорожник», занимающаяся строительством и ремонтом дорожного полотна Иркутской области с помощью спутникового мониторинга Omnicomm Online сократила расход горючего на 30%.Внедрению мониторинга транспорта Omnicomm Online на автопарк компании предшествовал ряд факторов - переход от установленных норм расхода

Omnicomm Online обеспечил безопасность перевозок детско-юношеской школы олимпийского резерва ии проекта по оснащению спутниковым мониторингом транспорта автобусов тверской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею. Как рассказали CNews в компании, мониторинг транспорта Omnicomm Online собирает всю информацию о работе автобуса – скорость передвижения, маршрут, остановки и т.д. и по каналу GSM-связи в режиме реального времени передает ее в облачный сервис для д

Школьные автобусы Курганской области оборудованы системой спутникового мониторинга транспорта от Omnicomm В Курганской области завершился последний этап внедрения системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online на школьных автобусах Министерства образования. В ходе проекта весь школьный транспорт Зауралья, а именно — более чем 500 автобусов, был оборудован навигационными терминалами Om

«Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило компании «Нефтемашстрой» за 8 месяцев эксплуатации сократить затраты на топливо на 35%, сообщили CNews в компании Omnicomm. Реализацией проекта занимался партнер Omnic

«Автобан» отслеживает работу техники по всей России с помощью Omnicomm Online Внедрение системы мониторинга транспорта Omnicomm Online и последующая оптимизация рабочих процессов позволили дорожно-строительной компании «Автобан» сократить затраты на топливо на p5 млн за 2015 г. Об этом CNews сообщили в компании

В «УралАвто» интегрировали решения Omnicomm Online и «1С:Управление автотранспортом» Компания «Омникомм-Сервис», партнёр «1С-Раруса» по внедрению решений мониторинга транспорта Omnicomm, завершила процесс интеграции программного обеспечения Omnicomm Online c системой «1C:Управление автотранспортом Проф» в компании «УралАвто». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус». Для обеспечения удобства анализа данных, поступающих с борто

Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online на аэродромную спецтехнику. На данный момент оснащено порядка 70 % парка транспортных средств аэропорта, но несмотря на это уже известны предварительные итоги проекта. Реализаци

СПК Хлеборобный сократил затраты на 30% за счет внедрения Omnicomm Online Сельскохозяйственный комплекс «Хлеборобный» за счет внедрения мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расход топлива на 30%. Реализацией проекта занимался партнер Omnicomm в Алтайском крае, компания «Телеком Мониторинг». Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Onli

Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило «Сусуманзолото» сократить расходы топлива на 30% Внедрение системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на парк техники «Сусуманзолото» позволило сократить расход топлива предприятия на 30%. «Сусуманзолото» это горно-обогатительный холдинг, входящий в 10-ку крупнейших золотодобыва

Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере 26 мая в городе Певек мониторинг транспорта Omnicomm Online зафиксировал заключительный пройденный километр научно-исследовательской полярной экспедиции Русского Географического Общества «Загадки Российской Арктики». Мероприятие организо

В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online Завершился первый этап внедрения мониторинга транспорта Omnicomm Online на аэродромную технику международного аэропорта Иркутска. На сегодняшний день оснащено 50 единиц специализированного транспорта аэровокзального комплекса, выполняющего уборку вз

В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт есанкционированные заправки и обналичивание водителем денежных средств, но и анализировать, на каких АЗС не доливают, а где можно заправляться без риска, что тебя обманут. Автоматизация сверки данных Omnicomm Online и ППР позволяет дополнительно экономить время и деньги за счет эффективного контроля расхода топлива, экономии времени сотрудников и удобной аналитики. Все, что нужно сделать кл

Omnicomm Online внесен в реестр российского ПО Министерство связи и массовых коммуникаций включило мониторинг транспорта Omnicomm Online в единый реестр российского программного обеспечения, указ об этом подписал глава ведомства Николай Никифиров. Мониторинг транспорта Omnicomm Online – решение позволяющее

«Газрегион» за первый месяц эксплуатации Omnicomm Online сократил потребление топлива на 50 тонн Специализированная строительная компания «Газрегион» за первый месяц эксплуатации мониторинга транспорта Omnicomm Online сократила расход топлива на 50 тонн. Внедрение решение проходит в два этапа, первый уже завершился, на сегодняшний день оснащено 200 единиц техники и до середины этого года обор

«Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо Российский холдинг «Молвест» (торговая марка «Вкуснотеево»), управляющая несколькими предприятиями молочной промышленности, за счет мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расходы на топливо на 25%. Omnicomm Online – решение позволяющее своему владельцу отслеживать перемещение автотранспорта с помощью спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS

Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере 4 марта в городе Новый Уренгой на колесных вездеходах «Арктика-М», оснащенных мониторингом транспорта Omnicomm Online, стартовала научно-исследовательская полярная экспедиция «Загадки Российской Арктики». Мероприятие организовано руководителем экспедиционного центра «Арктика» Русского географич

Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС В калужском Обнинске завершился проект по оснащению коммунальной техники города мониторингом транспорта Omnicomm Online. С этого момента любой желающий может отследить работу спецтранспорта в режиме реального времени. Мониторинг транспорта Omnicomm Online – российская разработка в сфере ИТ

Экскаваторы «РМ-Терекс» оснащаются мониторингом транспорта Omnicomm Online прямо на конвейере Мониторинг транспорта Omnicomm Online внедрен на конвейер по сборке экскаваторов корпорации «РМ-Терекс». С ноября 2015 г. на конвейере производственной площадки «Тверского экскаватора» внедрен мониторинг транспорта

Omnicomm Online экономит 30% средств «Теплоозерского цементного завода» Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online на предприятии «Теплоозерский цементный завод» позволило сократить расходы на топливо на 30% и повысить уровень трудовой дисциплины водителей. «Теплоозерский цементный завод» яв

«Омникомм-Сервис» оснастил решением Omnicomm Online автопарк «ТК Волга» Компания «Омникомм-Сервис» оснастила системой мониторинга транспорта Omnicomm Online автопарк компании «ТК Волга». Как сообщили CNews в «Омникомм-Сервисе», по итогам первого полугодия затраты предприятия на внедрение системы полностью окупились. «ТК Волга» осуще

«Содействие Развитию Предпринимательства» оснастило дорожно-строительную технику системой Omnicomm Online Система мониторинга транспорта Omnicomm Online за 2 месяца работы сэкономила объединению «Содействие Развитию Предпринимательства» i4 млн, сократив расходы на топливо на 30%. Об этом CNews сообщили в компании Omnicomm. Парк

Минздрав закупает кареты скорой помощи, оснащенные мониторингом транспорта Omnicomm Online В 8 регионов России по заказу Министерства здравоохранения направились кареты скорой медицинской помощи, оснащенные мониторингом транспорта Omnicomm Online. Согласно приказу Минздрава РФ № 388 от 20.06.2013 г. все автомобили, находящиеся в ведении министерства, должны быть оснащены «комплектом автоматизированной навигационно-диспет

Omnicomm контролирует перемещение опасных грузов на специализированных тягачах компании «Сервосервис» Решение мониторинга транспорта и контроля расхода топлива Omnicomm Online отслеживает перемещение опасных грузов на специализированных тягачах компании «Сервосервис». Благодаря решению Omnicomm компании-грузоперевозчику удалось снизить расходы ГСМ на

Omnicomm выпустил обновленную версию облачного сервиса Omnicomm Online 3.0 Omnicomm выпустил обновленную версию облачного сервиса Omnicomm Online 3.0. В новой версии Omnicomm Online интегрирован API «Яндекс.Карт», а также появились собственные карты Omnicomm от компании «Геоцентр-Консалтинг». Теперь в случае отсутс

Omnicomm Online обеспечит фото- и видеосъемку при нажатии тревожной кнопки Компания Omnicomm расширила возможности облачного сервиса Omnicomm Online. В версии 2.8. к функциям мониторинга местоположения, параметров работы транспортного средства и контроля расходуемого им топлива добавились новые возможности контроля бензовозо

Облачный сервис Omnicomm Online теперь поддерживает терминалы сторонних производителей Компания Omnicomm («Омникомм») запускает сервер конвертации, который позволит использовать облачный сервис Omnicomm Online не только с терминалами производства Omnicomm, но и с навигационным оборудованием других производителей. В список поддерживаемого оборудования вошли наиболее востребованные на р