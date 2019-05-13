Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

NetApp AFF NetApp All Flash FAS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.05.2019 NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов

ет безопасность репликации данных и удаленного кэширования. Поддержка NetApp MetroCluster IP систем NetApp AFF и FAS начального уровня теперь помогает предприятиям обеспечивать непрерывность би
02.02.2017 NetApp представила новый компактный массив All Flash FAS A700s

NetApp представила корпоративный массив All-Flash NetApp All Flash FAS (AFF) A700s в компактном корпусе. Как рассказали CNews в компании, новинка обеспечивает высоки
17.09.2016 Как ускорить VDI: возможности NetApp All-Flash FAS

дусмотрено множество модулей для работы с физическими носителями. В результате существующие системы AFF при переходе на новую версию становятся быстрее – число IOPS увеличивается до 60% при зад
25.06.2015 NetApp выводит на массовый рынок флэш-массивы AFF8000

иально разработанными для корпоративных клиентов. Как сообщили CNews в NetApp, серия All Flash FAS (AFF) 8000 обеспечивает возможности, необходимые для широкого внедрения флэш-систем. Заказчики
01.09.2010 Инженерный центр ECAR внедрил СХД NetApp FAS3140

Инженерный центр ECAR (Engineering Center of Airbus in Russia), специализирующийся на авиастроении, внедрил систему хранения данных (СХД) NetApp FAS3140 для повышения производительности, оптимизации процесса администрирования, а также с целью уменьшения совокупной стоимости владения. Таким образом, инженерный центр ECAR увеличил


Публикаций - 104, упоминаний - 175

NetApp AFF и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 667 70
Broadcom - VMware 2610 26
Cisco Systems 5372 16
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 14
Microsoft Corporation 25775 13
Oracle Corporation 7074 11
Nvidia Corp 4002 9
Google LLC 12690 8
SAP SE 5601 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Fujitsu 2105 7
Commvault 187 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 5
Veeam Software 345 5
Dell EMC 5180 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
9594 4
SAS Institute 1082 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
Darz 7 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Huawei 4677 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
Red Hat 1378 3
Омникомм - Omnicomm 172 3
Микротест 284 3
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 3
Открытые технологии 732 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
ITG - ITPOD - ИТПОД 73 2
МегаФон 10742 2
Alibaba Group 473 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
General Edward Lawrence Logan International Airport - Международный аэропорт имени генерала Эдварда Лоуренса Логана - ИАТА: BOS, ИКАО: KBOS, FAA LID: BOS 3 2
Ronald Reagan Washington National Airport - Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана - ИАТА: DCA, ИКАО: KDCA, FAA LID: DCA 3 2
Газпром ПАО 1493 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Газпром нефть 725 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Castorama - Касторама 32 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Ducati 12 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
AZ Groeninge 1 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Резонанс НПП 407 1
Седьмой Континент 65 1
General Dynamics 60 1
Фармасофт НПК 1 1
Газпром нефтехим Салават - НСТЭЦ - Ново-Салаватская ТЭЦ 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ЦентроКредит АКБ 20 1
Урал-Пресс - УралПресс 9 1
Комос Групп 27 1
Ростех - БелЗАН - Белебеевский завод Автонормаль 5 1
Wall Street Systems 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Росстандарт - РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 14 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 67
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 39
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 37
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 21
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 20
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 94 16
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 13
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 12
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 9
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 9
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 7
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
NetApp ONTAP 69 29
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 17
Microsoft Azure 1526 15
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 12
NetApp SnapLock Enterprise Software - NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect - NetApp SnapVault 39 11
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 11
NetApp FlexPod 25 11
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 9
NetApp Data Fabric Solutions 30 8
NetApp SolidFire 23 7
Broadcom - VMware vSphere 614 7
NetApp ONTAP Select 8 6
NetApp OnCommand - NetApp OCI - NetApp OnCommand Insight - NetApp OnCommand Performance Manager - NetApp OnCommand Cloud Manager 15 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 6
NetApp HCI 11 6
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 6
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 5
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 5
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 5
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 5
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 5
NetApp Cloud Insights 16 4
NetApp Solution Support - NetApp AutoSupport - NetApp SupportEdge 7 4
NetApp Private Storage 9 4
NetApp ONTAP FabricPool 6 4
Microsoft Windows 16882 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 4
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 55 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 4
NetApp VDMS - NetApp Virtual Desktop Management Service - NetApp VDS - NetApp Virtual Desktop Service 9 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 3
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 3
NetApp MetroCluster IP 4 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 2
NetApp AltaVault 9 2
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 2
Бочарникова Татьяна 83 6
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 5
Ройфман Роман 16 5
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 5
Бахур Владимир 11 3
Aftergood Steven - Афтергуд Стивен 5 3
Robinson Simon - Робинсон Саймон 3 3
Свидерский Евгений 77 3
Bell Gordon - Белл Гордон 10 2
Волков Роман 22 2
Урусов Виктор 157 2
Jean-Francois Marie - Жан-Франсуа Мари 3 2
Емельянов Станислав 67 2
Кузьмич Валерий 7 2
Ким Сергей 5 2
Грамматчиков Алексей 4 2
Georgens Tom - Джордженс Том 11 2
Mann Steve - Манн Стив 3 2
Новиков Павел 113 2
Wüst Peter - Вюст Петер 5 1
Новиков Сергей 47 1
Кондаков Александр 21 1
Агапкин Алексей 39 1
Назаров Алексей 73 1
Фомичев Андрей 74 1
Сорокин Андрей 23 1
Костенаров Константин 1 1
Андрианов Максим 14 1
Синягин Максим 4 1
Козак Николай 209 1
Назипов Дмитрий 86 1
Швецов Дмитрий 6 1
Мацыгин Юрий 50 1
Пухов Евгений 12 1
Соловьев Сергей 76 1
Чуканов Сергей 110 1
Костин Сергей 37 1
Барсуков Сергей 32 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Триппель Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Европа 24964 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Казахстан - Республика 6048 4
Япония 13807 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Америка - Американский регион 2206 3
США - Калифорния 4829 3
Нидерланды 3746 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 2
США - Массачусетс - Бостон 384 2
Александрия 47 1
США - Мэриленд 299 1
США - Луизиана 110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 1
США - Северная Дакота 42 1
Великобритания - Западная Англия 10 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
Германия - Бавария - Аугсбург 19 1
Япония - Канагава - Иокогама 77 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Философия - Philosophy 530 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Defense Tech 44 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
The Guardian - Британская газета 406 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
IDC - International Data Corporation 4975 11
Gartner - Гартнер 3658 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Opinion Matters 7 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Forrester Wave 45 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 5
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
NetApp Directions 6 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще