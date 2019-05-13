Получите все материалы CNews по ключевому слову
NetApp AFF NetApp All Flash FAS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.05.2019
|
NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов
ет безопасность репликации данных и удаленного кэширования. Поддержка NetApp MetroCluster IP систем NetApp AFF и FAS начального уровня теперь помогает предприятиям обеспечивать непрерывность би
|02.02.2017
|
NetApp представила новый компактный массив All Flash FAS A700s
NetApp представила корпоративный массив All-Flash NetApp All Flash FAS (AFF) A700s в компактном корпусе. Как рассказали CNews в компании, новинка обеспечивает высоки
|17.09.2016
|
Как ускорить VDI: возможности NetApp All-Flash FAS
дусмотрено множество модулей для работы с физическими носителями. В результате существующие системы AFF при переходе на новую версию становятся быстрее – число IOPS увеличивается до 60% при зад
|25.06.2015
|
NetApp выводит на массовый рынок флэш-массивы AFF8000
иально разработанными для корпоративных клиентов. Как сообщили CNews в NetApp, серия All Flash FAS (AFF) 8000 обеспечивает возможности, необходимые для широкого внедрения флэш-систем. Заказчики
|01.09.2010
|
Инженерный центр ECAR внедрил СХД NetApp FAS3140
Инженерный центр ECAR (Engineering Center of Airbus in Russia), специализирующийся на авиастроении, внедрил систему хранения данных (СХД) NetApp FAS3140 для повышения производительности, оптимизации процесса администрирования, а также с целью уменьшения совокупной стоимости владения. Таким образом, инженерный центр ECAR увеличил
NetApp AFF и организации, системы, технологии, персоны:
|TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
|AHCA - American Health Care Association 1 1
|Аль-Каида - террористическая организация 67 1
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
|SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.