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Андрианов Максим
УПОМИНАНИЯ
Андрианов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Ершова Элеонора 67 2
|Чуканов Сергей 85 2
|Горохов Владимир 5 2
|Сергеев Сергей 142 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Клочков Алексей 34 1
|Ревяшко Андрей 20 1
|Сапронов Сергей 2 1
|Новинский Виктор 6 1
|Яхина Ирина 40 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Меньшов Кирилл 122 1
|Мадани Фарид 11 1
|Ткачев Максим 6 1
|Воробьев Всеволод 15 1
|Данченков Александр 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 4
|Gartner - Гартнер 3573 2
|IDC - International Data Corporation 4920 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 120 1
|INFOLine-Аналитика 60 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
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