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Андрианов Максим


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 SimpleOne и «Инфосистемы Джет» объявили о стратегическом сотрудничестве в области ITAM-решений 1
21.08.2024 «Инфосистемы Джет» перешла на отечественную ITSM-систему SimpleOne 1
Цифровизация сельского хозяйства 2024 1
18.07.2024 Владимир Горохов, Максим Андрианов -

«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования

 1
18.09.2023 SimpleOne и «Инфосистемы джет» заключили соглашение о партнерстве 1
11.06.2021 Решение BIA Technologies сократило транспортные расходы ГК «Деловые линии» на 10% 1
06.10.2020 Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия» 1
23.04.2019 Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями 2
04.03.2016 Цифровая революция запустила эволюцию ИТ-директоров: влияние первых трех инноваций 1
14.12.2009 Новый подход к аутсорсингу снизит затраты торговых компаний 1
16.11.2009 Банки расширяют границы аутсорсинга 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Андрианов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1150 5
Softline - Софтлайн 2980 3
Xerox 1143 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 142 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 2
Yandex - Яндекс 7728 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 64 1
Парадигма 154 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 2
Русагро Группа Компаний 295 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2516 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 788 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 893 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 487 1
X5 Group - Перекрёсток 576 1
iGooods 11 1
Лента - Сеть розничной торговли 2146 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 295 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1443 1
IKEA - ИКЕА 160 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1236 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Деловые Линии ГК 74 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4965 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 866 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3421 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7064 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3354 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14936 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4981 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6879 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10649 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5325 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16205 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5313 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7342 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6855 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11395 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4512 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12837 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3046 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1985 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 769 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3717 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4679 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1414 1
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DevOps - Development и Operations 938 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 190 1
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 29 1
Торговля - RetailTech - Умные полки (RFID) - Smart shelves 11 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4146 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12296 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4625 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4153 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 654 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3109 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5707 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 1
Apple iPhone 6 4863 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 406 1
Яндекс.Маркет 1021 1
Terrasoft Creatio 97 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 701 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 1
Архивный фонд РФ 103 1
Ozon Доставка - Ozon Box - Ozon Port 7 1
Xerox FAS - Xerox Finance and Administration Services 2 1
Московский каршеринг 3 1
Xerox CAS - Xerox Customer Acquisition and Servicing 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1002 1
Apache Airflow 50 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 43 1
Ершова Элеонора 67 2
Чуканов Сергей 85 2
Горохов Владимир 5 2
Сергеев Сергей 142 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Клочков Алексей 34 1
Ревяшко Андрей 20 1
Сапронов Сергей 2 1
Новинский Виктор 6 1
Яхина Ирина 40 1
Рубцова Ольга 33 1
Меньшов Кирилл 122 1
Мадани Фарид 11 1
Ткачев Максим 6 1
Воробьев Всеволод 15 1
Данченков Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 7
Европа 24385 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17474 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2750 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5593 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7168 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2997 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14120 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10188 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7995 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 112 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2175 1
Экономический эффект 1112 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4776 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 355 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1271 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1775 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6423 1
Английский язык 6741 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11130 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2813 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1828 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7366 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1719 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1357 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6108 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6869 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6056 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 285 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5765 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 540 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 404 1
Из рук в руки - irr.ru 68 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 4
Gartner - Гартнер 3573 2
IDC - International Data Corporation 4920 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 120 1
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ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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