SimpleOne и «Инфосистемы джет» заключили соглашение о партнерстве

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne заключил партнерское соглашение с ИТ-компанией «Инфосистемы джет». Главной целью сотрудничества станет предоставление российским компаниям услуг в области цифровой трансформации с высоким уровнем качества и производительности.

Теперь в портфеле ИТ-компании продукты российского вендора — ITSM-система и ESM-платформа. В рамках сотрудничества «Инфосистемы джет» будет осуществлять полный цикл работ по внедрению продуктов SimpleOne для заказчиков и обеспечивать полноценную миграцию с других платформ на SimpleOne. Также ИТ-компания уже успешно использует решения SimpleOne для обслуживания собственных клиентов.

«Внедряя SimpleOne, мы уже отметили для себя ряд преимуществ платформы: использование Low-кода, построение workflow посредством BPMN, наличие модуля интеграции c AD, SSO и клиента REST API, прогрессивное веб-приложение (PWA), календарь изменений и так далее. Гибкость настройки системы позволяет не только автоматизировать процессы, но и оптимизировать их быстро и удобно. Такой рабочий продукт необходим рынку», — сказал Максим Ткачев, директор комплексной поддержки «Инфосистемы джет».

«Опробовав продукты отечественного разработчика SimpleOne на себе, мы готовы предоставлять заказчикам огромное количество ИТ-сервисов и обеспечивать полный цикл внедрения ITSM- и ESM-решений от анализа и проектирования до тестирования и успешного завершения проекта. Партнерство с SimpleOne позволит автоматизировать бэкофисные процессы, клиентские сервисы и ИТ-поддержку заказчиков в рамках инсталляций от 50 до 10 тыс. пользователей и выше», — отметил Максим Андрианов, руководитель дирекции по разработке и внедрению программного обеспечения «Инфосистемы джет».

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Платформа SimpleOne соответствует высоким требованиям компании «Инфосистемы джет» к ITSM- и ESM-решениям: высокая скорость внедрения и реализации изменений, сокращение затрат на поддержку ИТ-инфраструктуры благодаря автоматизации процессов различных подразделений на базе платформы в единой цифровой среде.

«Рады приветствовать ИТ-компанию «Инфосистемы джет» среди наших партнеров. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и успешную реализацию множества проектов по сервисной автоматизации, как в части ITSM, так и для процессов других подразделений. Сочетание многолетнего опыта партнера и преимуществ нашего решения позволит эффективно решить задачи заказчиков», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.