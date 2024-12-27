Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Ткачев Максим



27.12.2024 Дефицит экспертизы приводит к росту спроса на услуги интеграторов 3
14.11.2024 SLA как инструмент повышения эффективности обслуживания 1
08.08.2024 Банки рискуют провалить импортозамещение. Успехи есть, но сроки на грани срыва 2
20.05.2024 «Инфосистемы Джет» разгрузит операторов сервисного центра более чем на 20% с помощью YandexGPT 1
10.01.2024 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-3 крупнейших провайдеров ИТ-услуг 1
18.09.2023 SimpleOne и «Инфосистемы джет» заключили соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Ткачев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
SafeTech - СэйфТек 87 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 1
Информзащита 756 1
Nvidia Corp 3487 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 67 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 119 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 307 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 44 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 1
Чикин Антон 2 1
Четвертнев Илья 11 1
Луцик Павел 12 1
Долотов Алексей 1 1
Чуканов Сергей 63 1
Андрианов Максим 10 1
Санин Александр 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще