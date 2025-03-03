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Луцик Павел


03.03.2025 В России выросли госзакупки в сфере инфобезопасности 1
08.08.2024 Банки рискуют провалить импортозамещение. Успехи есть, но сроки на грани срыва 1
15.02.2023 «ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве 1
04.07.2022 Zero Trust Network Access в современных условиях 1
06.12.2021 Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора» 1
19.11.2021 Подтверждена совместимость шлюза NGate и «Ред ОС» с процессором «Байкал-М» 1
10.08.2021 «Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа 1
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС 1
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 1
12.08.2020 TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации 1
30.03.2020 В Astra Linux включен новый сервис электронной подписи 1
10.02.2020 В России запретят зарубежные ИТ-решения на критической инфраструктуре 1
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Луцик Павел и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 404 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 3
Ред Софт - Red Soft 730 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 44 2
Intel Corporation 12228 1
TrueConf - ТруКонф 400 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 143 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Информзащита 768 1
Nvidia Corp 3514 1
SafeTech - СэйфТек 91 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 304 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Физприбор - Московский завод 8 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 1
A.T.Legal 13 1
Аркус - бизнес-центр 5 1
Газпром нефть 623 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 89 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Мосгортранс ГУП 121 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3772 7
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11147 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 4
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 389 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3856 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4264 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9235 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6760 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 300 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1258 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 765 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12258 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6299 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1140 2
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 106 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3499 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1506 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2245 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12610 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7653 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24314 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 1
КриптоПро Ngate 15 7
Linux OS 10040 5
КриптоПро CSP СКЗИ 212 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 959 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 535 2
Microsoft Windows 15749 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 356 2
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 42 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Intel x86 - архитектура процессора 1867 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 931 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 164 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 128 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 836 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3248 1
Google Android 14084 1
Apple macOS 2076 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 22 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 9 1
ОКБ САПР ПКЗ - серия планшетов 2 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 118 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1609 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
Мылицын Роман 110 2
Рустамов Рустам 417 2
Савлюк Вячеслав 13 2
Путин Владимир 3196 1
Михалев Евгений 89 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Борисов Юрий 118 1
Кутмириди Ян 9 1
Кучерова Ольга 10 1
Нагаев Олег 30 1
Мельников Александр 88 1
Македонский Сергей 47 1
Анисимов Алексей 14 1
Талыбов Азер 5 1
Подольный Вадим 8 1
Горелов Дмитрий 61 1
Писарев Михаил 26 1
Санин Александр 32 1
Ткачев Максим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2403 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6189 4
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2413 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 951 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1253 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 387 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6006 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3175 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9920 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2206 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 1
Энергетика - Energy - Energetically 5136 1
Пищевая промышленность - Чай 122 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6753 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1250 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3134 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 316 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5825 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1900 2
Forrester Research 821 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 692 1
Прямая линия с Президентом РФ 16 1
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