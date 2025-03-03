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Луцик Павел
Луцик Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Мылицын Роман 110 2
|Рустамов Рустам 417 2
|Савлюк Вячеслав 13 2
|Путин Владимир 3196 1
|Михалев Евгений 89 1
|Одинцов Дмитрий 114 1
|Борисов Юрий 118 1
|Кутмириди Ян 9 1
|Кучерова Ольга 10 1
|Нагаев Олег 30 1
|Мельников Александр 88 1
|Македонский Сергей 47 1
|Анисимов Алексей 14 1
|Талыбов Азер 5 1
|Подольный Вадим 8 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Писарев Михаил 26 1
|Санин Александр 32 1
|Ткачев Максим 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145709 9
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
|Forrester Research 821 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 692 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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