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В Astra Linux включен новый сервис электронной подписи

Интеграция Системное ПО

ГК Astra Linux объявила о включении в функциональность операционной системы Astra Linux Special Edition нового сервиса электронной подписи (ЭП), разработанного совместно с компанией «Криптопро». Специалисты обеих компаний завершили комплекс работ по интеграции криптопровайдера «Криптопро CSP» и программного обеспечения ОС Astra Linux в целях предоставления пользователям операционной системы интуитивно-понятного графического интерфейса для создания и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи документов. Интеграция проведена в отношении пакета офисных приложений и приложений графического рабочего стола, включенных в состав операционной системы таким образом, чтобы пользователь мог максимально удобно, просто и быстро с использованием возможностей, например, файлового менеджера решить задачу предварительного просмотра электронного документа и последующей проверки или создания электронной подписи.

В рамках проекта было организовано проведение специальных работ, результаты которых направлены на подтверждение юридической значимости использования включенных в состав операционной системы программных средств, взаимодействующих со средством криптографической защиты информации, для создания и проверки электронной подписи.

Применение электронной подписи регулирует Федеральный закон от 06 апреля 2013 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». Он устанавливает виды электронных подписей, правила их выдачи и использования, а также признания юридической силы подписанных документов.

«Сейчас электронная подпись широко используется при взаимодействии государственных органов, юридических и физических лиц в юридически значимом электронном документообороте, при участии в госзакупках, для представления отчетности и во многих других случаях. Сфера ее обращения постоянно растет. Все, кто регулярно имеет дело с электронным документооборотом, должны высоко оценить нашу доработку в том числе потому, что ЭП теперь можно создавать и проверять прямо из файлового менеджера без подключения к СЭД. Новый сервис действительно актуален для широкого круга пользователей», – отметил директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.

«Помимо решения задач по формированию и проверке усиленной квалифицированной электронной подписи, новый сервис позволяет решать не менее важную задачу № 63-ФЗ "Об электронной подписи" по визуализации подписываемого документа, показывая лицу, осуществляющему создание электронной подписи, содержание информации, подписание которой производится, а также предоставляя иную важную сопутствующую информацию», – сказал директор по продажам и развитию бизнеса компании «Криптопро» Павел Луцик.

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