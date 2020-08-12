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TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации

ПО Софт

TrueConf, ведущий российский производитель решений ВКС, и «Криптопро», разработчик средств криптографической защиты информации, успешно провели двустороннее тестирование на совместимость системы видеоконференцсвязи TrueConf Server и VPN-шлюза «Криптопро Ngate». По результатам тестирования была подтверждена корректность совместной работы решений и стабильность работы ПО TrueConf в условиях VPN-подключения удаленных пользователей.

Совместное использование TrueConf Server и «Криптопро Ngate» позволит ИТ-специалистам, в том числе компаний-интеграторов, строить защищенные корпоративные сети видеоконференцсвязи, которые обеспечат удаленное взаимодействие сотрудников с соблюдением требований законодательства России по информационной безопасности и без риска утечек конфиденциальных данных.

ВКС-система TrueConf Server — программное решение для обеспечения видеоконференцсвязи как по интернету, так и в закрытых локальных сетях. ПО TrueConf оснащается всеми основными инструментами для совместной работы, поддерживает разрешение 4K UltraHD, а также обеспечивает полную совместимость с со сторонними ВКС-терминалами по протоколам H.323/SIP.

«Криптопро Ngate» — это сертифицированный ФСБ России высокопроизводительный VPN-шлюз на базе протокола TLS, предназначенный для обеспечения безопасного доступа удаленных пользователей к информационным ресурсам корпоративной сети через незащищенные каналы. Пользователи VPN-шлюза имеют возможность доступа к корпоративным ресурсам с помощью любого устройства (компьютер, планшет, смартфон) как с использованием VPN-клиента, так и через браузер. При этом за счет наличия экспортного варианта VPN-клиента возможно его использование за пределами России.

«Растущая популярность удаленной работы имеет свои опасности — например, возрастает риск утечки информации при подключении к сторонним сетям, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Мы надеемся, что наше сотрудничество с "Криптопро" усилит защиту корпоративных сетей, а также позволит удаленным сотрудникам участвовать в видеоконференциях из любой точки мира без риска утечки персональных данных».

«Предлагаемое комплексное решение действительно позволяет существенно снизить риски информационной безопасности при удаленной работе сотрудников и организации ВКС с соблюдением требований отечественных регуляторов. При этом решение будет особенно полезно государственным органам и организациям, а также операторам персональных данных и субъектам КИИ», — сказал Павел Луцик, директор по продажам и развитию бизнеса «Криптопро».

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