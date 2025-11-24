Разделы

Мария РА ТС торговая сеть

Мария РА ТС - торговая сеть

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 9 993 299 591 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 9 993 299 591 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.11.2025 Пользователи Max смогут применить «Цифровой ID» в магазинах ритейлера «Мария-Ра» 1
16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM 2
12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1
04.07.2022 Zero Trust Network Access в современных условиях 2
07.09.2021 «Яндекс» поможет ритейлу автоматизировать доставку «сцепками» 2
26.08.2021 Райффайзенбанк и «Атол» создали модуль СБП для касс ритейлеров 2
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю 1
07.08.2019 ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России 1
11.07.2019 «Яндекс.маркет» запустил приложение «Суперчек» для офлайн-покупок 1
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи 1
20.12.2017 Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд 1
13.12.2017 Торговая сеть «Мария-Ра» автоматизировала работу кадровой службы системой распознавания документов 2
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
13.07.2017 «Крок» модернизировала вычислительную инфраструктуру «Первого ОФД» 1
28.02.2017 CTI построила ЦОД для продовольственной сети «Мария-Ра» 2
26.12.2016 Переход на онлайн-кассы больше нельзя откладывать 1
01.11.2016 ФНС рассказала о преимуществах онлайн-касс для бизнеса 2
14.07.2015 «Мария-Ра» перешла на электронный документооборот 2
12.02.2015 «Астерос» создал резервный ЦОД для торговой сети «Мария-Ра» 1
11.03.2012 Оплатить услуги «ТТК-Западная Сибирь» можно в пунктах приема платежей системы «Стрим» 1
09.09.2010 «Архивное дело» внедряют в розничной сети «Мария-Ра» 1
15.03.2010 Logistic Systems проектирует логистический комплекс для торговой сети «Мария-Ра» 1
01.04.2009 «Нонолет-КиТ» внедрил бюджетирование на базе IBM Cognos Planning в «Марии-Ра» 1

Публикаций - 23, упоминаний - 31

Мария РА ТС и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 345 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9183 3
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 3
IBM - International Business Machines Corp 9549 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 297 3
Ростелеком 10281 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Meta Platforms - Facebook 4524 2
8925 2
SAP SE 5419 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Intech 23 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 61 1
STULZ 26 1
Biplanum - Бипланум 5 1
Совинтех - Современные информационные технологии 38 1
Пи Джи груп - РР-Электро - RR-Electro 1 1
Штрих-М - YaRUS - Ярус Лтд 9 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4496 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Broadcom - VMware 2488 1
Dell EMC 5089 1
HP Inc. 5754 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 422 1
Крок - Croc 1814 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1242 1
Schneider Electric 589 1
Эвотор - Evotor 206 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
Ланит Омни 65 1
Штрих-М НТЦ 63 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 120 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Доктор рядом - Doc+ 54 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2083 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2682 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 955 4
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 68 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8123 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 317 3
Спортмастер - Sportmaster 189 3
Роснефть НК - нефтяная компания 528 3
Первый ООО 3 2
Rendez-Vous - Рандеву 13 2
Zolla - Золла 18 2
Лента - Монетка - торговая сеть 58 2
ВкусВилл - Избёнка 184 2
ПСБ - Промсвязьбанк 898 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 487 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 97 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 558 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 523 2
Лента - Сеть розничной торговли 2254 2
Газпром нефть 669 2
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 33 1
36,6 - аптечная сеть 91 1
Юника-инвест 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 325 1
Магнолия - сеть супермаркетов 19 1
Новард УК - Novard 72 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 45 1
Роснефть - РН-Туланефтепродукт 2 1
Аникс ТД 7 1
Роснефть - РН-Востокнефтепродукт 1 1
Алеф Меховая компания 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2981 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1142 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 97 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3108 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2809 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3393 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2072 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5206 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 141 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3346 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2145 1
Мосгортранс ГУП 127 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3234 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 388 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4669 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72687 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17069 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33813 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12993 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2434 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31826 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14791 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11923 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56917 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12948 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12202 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2829 2
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2217 2
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 29 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1956 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2813 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 187 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2635 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13285 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17785 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7369 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25587 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25988 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8083 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22919 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2422 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12233 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11369 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5849 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12292 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5326 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3519 2
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 26 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3599 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 52 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 837 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6089 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 91 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 2
Google Android 14634 2
Apple iOS 8219 2
Broadcom - VMware HA - VMware High Availability - VMware HA Stretched Cluster 15 1
КриптоПро Ngate 19 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 61 1
АТОЛ Frontol 58 1
Архивный фонд РФ 108 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 59 1
СКБ Контур - Контур.Ритейл 10 1
Raiffeisen Raif Pay 7 1
Imredi OSA 2 1
Imredi Promo 2 1
Imredi WFM 2 1
Первый ОФД - Агент 1-ОФД 3 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 265 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1154 1
Linux OS 10841 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 220 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 343 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 818 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 524 1
Суперчек 5 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 791 1
Яндекс.Маршрутизация 36 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 333 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 423 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Apple Face ID 233 1
Imredi Audit 4 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 92 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 92 1
АТОЛ Artix 5 1
Microsoft Office 3935 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 920 1
Рейман Леонид 1058 2
Ракишин Александр 2 2
Колчина Оксана 11 2
Назаров Владимир 17 2
Коннов Георгий 25 1
Глотова Майя 11 1
Левиков Антон 69 1
Рудычева Наталья 95 1
Спиридонов Александр 46 1
Сорокин Александр 7 1
Попов Максим 25 1
Гусев Владимир 24 1
Якушев Сергей 20 1
Борисов Пётр 10 1
Секликов Юрий 29 1
Савлюк Вячеслав 17 1
Бондаренко Владимир 2 1
Трефилова Ирина 1 1
Кургалин Никита 1 1
Юминов Станислав 4 1
Ситникова Елена 1 1
Васильченко Илья 1 1
Лемеш Евгений 1 1
Заяшников Денис 4 1
Венедиктов Роман 6 1
Кривоносов Денис 3 1
Сипачев Константин 2 1
Пальчевский Максим 1 1
Зябкина Ульяна 2 1
Семиренко Максим 4 1
Кузьменко Максим 1 1
Краснюков Илья 1 1
Осеевский Михаил 332 1
Березкин Григорий 41 1
Емелин Александр 45 1
Коренев Алексей 5 1
Олюнин Дмитрий 8 1
Арлазаров Владимир 265 1
Садовенко Илья 65 1
Ларькин Максим 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 156092 14
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1632 7
Россия - СФО - Кемеровская область 981 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1854 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2654 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1408 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45564 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 632 4
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 304 3
Россия - СФО - Новосибирск 4626 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 961 3
Москва - ЦАО - Никитский бульвар - Суворовский бульвар 13 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 651 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 993 2
Москва - Новая Москва - Большая Москва 83 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 223 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 142 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18493 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1808 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1691 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2177 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1557 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 550 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 984 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1202 1
Европа 24611 1
Турция - Турецкая республика 2481 1
Америка Латинская 1878 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25863 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51090 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8063 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54800 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15024 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17352 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6332 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6212 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11706 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7316 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 635 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5371 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6310 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5289 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1158 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1554 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 733 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5832 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2758 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4231 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 618 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5495 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5249 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1527 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2473 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2773 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 204 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 252 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 400 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 352 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4908 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6063 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6926 1
Энергетика - Energy - Energetically 5500 1
Паспорт - Паспортные данные 2720 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2009 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 158 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2138 1
Ведомости 1212 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1125 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 770 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3732 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 975 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 363 1
CNews AWARDS - награда 547 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1204 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401948, в очереди разбора - 733135.
Создано именных указателей - 186120.
