Получите все материалы CNews по ключевому слову
АТОЛ Artix
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
АТОЛ Artix и организации, системы, технологии, персоны:
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 942 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2236 1
|Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
|Колчина Оксана 11 1
|Коннов Георгий 25 1
|Шубин Дмитрий 1 1
|Песецкий Платон 1 1
|Fortune Global 500 287 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 762 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393436, в очереди разбора - 732334.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.