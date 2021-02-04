CSI выпустила новую версию СККО Set Prisma

CSI выпустила новую версию системы контроля кассовых операций (СККО) Set Prisma. СККО позволяет ритейлерам устранять причины финансовых потерь на кассовой линии — воровство, ошибки и дисциплинарные нарушения кассиров. С выходом новой версии Set Prisma 7 нарушения можно выявлять эффективнее — улучшенные алгоритмы на 35% точнее отсекают ложные инциденты, экономя тем самым время оператора на просмотр видео.

СККО сопоставляет данные из системы, в которой работает кассир, с потоком видеонаблюдения за кассой, автоматически фиксирует подозрительные события и прикладывает к ним фрагменты видеозаписи. В Set Prisma есть готовые шаблоны для обнаружения всех известных и актуальных для ритейла нарушений, а в версии 7 появилась возможность создавать индивидуальные правила. Это позволяет аналитику работать практически с неограниченным количеством сценариев.

Оператор может контролировать как один, так и централизованно все магазины сети из одного окна — следить за ситуацией онлайн или регулярно проверять накопленные системой данные о потенциальных нарушениях.

Вся работа от начала до конца происходит в едином интерфейсе: система фиксирует подозрительные инциденты, привязывает видеофрагменты; аналитик последовательно просматривает инциденты. Set Prisma добавляет потенциальные суммы ущерба, можно начинать с самых крупных. Посмотрев видео (иногда достаточно стоп-кадра), аналитик отклоняет или подтверждает нарушение. Там же оставляет комментарий, отметки на скриншоте встроенным графическим редактором; по завершении — в один клик формирует отчет по подтвержденным нарушениям. В него попадают данные чека, кассы и кассира, время инцидента, скриншот с пометками, комментарий и сумма ущерба (если есть).

Доработки новой версии позволят устранять больше финансовых потерь без привлечения дополнительных ресурсов со стороны ритейлера — для работы с 50 магазинами по две кассы в Set Prisma 7 достаточно трех сотрудников. В предыдущей версии — шести, а при классическом видеонаблюдении без СККО для выявления тех же нарушений нужны 18 человек.

Система 20 лет аккумулирует сценарии нарушений из практики ритейлеров России и СНГ. В помощь оператору — классификатор со 100 описаниями, а аналитику для проверки гипотез — больше 30 параметров поиска по системе. Себестоимость обнаружения одного нарушения (4,2 руб.) делает целесообразным даже выявление потерь, связанных с продажей пластиковых пакетов.

Set Prisma совместима с кассовыми решениями Set Retail 10, «Профи-Т», «1С:Розница», R-Keeper, Frontol-6, «Штрих-М», «Супермаг УКМ-4» и Artix через модуль интеграции.