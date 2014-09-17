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OpenText Micro Focus Borland Visigenic Inprise VisiBroker

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.09.2014 Легендарная компания Novell и дистрибутив SuSE Linux сменили хозяина 1
22.04.2009 «Интерфейс» начал поставки Borland VisiBroker 8.0 3
28.01.2003 Borland выпустил новую версию Enterprise Server 5.2 для ускорения разработки ПО 1
16.11.2001 Рынок ПО: Пути выхода из кризиса искали на ярмарке COMDEX 1
23.08.2000 Inspire/Borland анонсировала перенос своего ПО под 64-битные версии Windows 2000 и Linux 1
18.03.1999 Очередной семинар Interface был посвящен разработке приложений в трехзвенной архитектуре с использованием технологии MIDAS и CORBA в Inprise C++ Builder 4 и Delphi 4 7
21.12.1998 Inprise выпустила полностью интегрированный корпоративный сервер приложений промышленного уровня 1
15.12.1998 VisiBroker компании Inprise теперь поддерживает корпоративные серверы, использующие OS/390 2
15.12.1998 В Бразилии создано дочернее представительство Inprise 1
09.12.1998 Inprise анонсировала новый сервер приложений Inprise Application Server 2

Публикаций - 11, упоминаний - 21

OpenText и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 10
Microsoft Corporation 25775 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
OpenText - Micro Focus 122 2
CPTN Holdings LLC 16 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Software Spectrum - Corporate Software 2 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Intel Corporation 12811 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
Synopsys - Синопсис 47 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Salesforce - Informatica 139 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Google LLC 12690 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 1
DDE - Dynamic Data Exchange - Механизм взаимодействия приложений 10 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Сервер приложений - Application server 357 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 573 1
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft Windows 16882 5
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 53 4
Linux OS 11533 4
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise Application Server 7 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Embarcadero - Borland Enterprise Server - BES - Borland Enterprise Studio for Java 21 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 2
Oracle Java Development Kit - JDK 207 2
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 2
Microsoft Windows NT 890 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 2
OpenText - Micro Focus - IONA Technologies - Orbix 10 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 1
Embarcadero - Borland JDataStore 6 1
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
Red Hat OpenShift 169 1
Red Hat Linux 205 1
Intel Itanium 649 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Apple macOS Gatekeeper 37 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
АТОЛ Artix 5 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
IBM System 390 - IBM S/390 14 1
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Pieter Knook - Нук Питер 9 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Европа Западная 1496 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Бразилия - Сан-Паулу 182 1
США - Юта 198 1
Азия Восточная 191 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
InfoWorld 56 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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