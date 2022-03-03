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OpenText Micro Focus Attachmate

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.03.2022 Скандально известный автор GNOME, Midnight Commander и Mono внезапно ушел из Microsoft 1
23.07.2019 Крупного разработчика Linux впервые возглавила женщина 1
19.03.2019 Знаменитый создатель Linux SUSE окончательно продан и превращен в «крупнейшего в мире поставщика СПО» 2
13.03.2017 Знаменитый создатель SUSE Linux купил у HPE облачные разработки 2
08.09.2016 Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise 1
17.09.2014 Легендарная компания Novell и дистрибутив SuSE Linux сменили хозяина 2
26.07.2011 Microsoft и SUSE продлевают соглашение об интероперабельности – стоимость сделки $100 млн 1
21.07.2011 SUSE готовит собственную облачную стратегию 1
19.05.2011 SUSE вернулась в Европу и получила нового менеджера 2
11.05.2011 Attachmate приобрела Novell: дальнейшая судьба OpenSource-проектов под вопросом 2
29.04.2011 Novell окончательно продана Attachmate 4
21.04.2011 Власти США выдвинули условия, на которых Apple, EMC, Microsoft и Oracle смогут купить патенты Novell 1
28.03.2011 Антимонопольное ведомство Германии рассмотрит продажу патентов Novell 1
15.03.2011 Рынок корпоративных Linux-систем: будут ли перемены? 1
14.03.2011 Закрытие сделки по продаже Novell откладывается до апреля 1
21.02.2011 Акционеры Novell одобрили сделку с Attachmate 1
25.01.2011 В Ubuntu окончательно выбрали LibreOffice 1
21.01.2011 FSF и OSI просят Министерство юстиции США расследовать продажу патентов Novell 1
19.01.2011 20 патентов, которые Novell планировала продать, просрочены 1
21.12.2010 Глава Attachmate: после покупки Novell условия для SUSE только улучшатся 2
17.12.2010 Вместе с Microsoft патенты Novell получили Apple, Oracle и EMC 1
10.12.2010 Участие Microsoft в покупке Novell вызвано срывом сделки с EMC 1
29.11.2010 Инвестфонд Elliott Associates все-таки получил долю в Novell 1
23.11.2010 Novell объявила о слиянии с Attachmate Corporation 2
23.11.2010 Novell продана, часть активов уходит к Microsoft 1
24.09.2010 Расчленение Novell откладывается 1

Публикаций - 28, упоминаний - 39

OpenText и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus - Novell 880 26
Microsoft Corporation 25775 19
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 18
CPTN Holdings LLC 16 13
Oracle Corporation 7074 11
Dell EMC 5180 9
Apple Inc 13156 8
Red Hat 1378 8
OpenText - Micro Focus 122 7
Broadcom - VMware 2610 5
OpenText - Micro Focus - NetIQ 30 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Canonical 221 3
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
OpenText - Micro Focus - Serena Software 12 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
HP Inc. 5883 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Philips 2099 1
Sony 6739 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
HP Autonomy 86 1
OpenText 238 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
CA Technologies - Computer Associates 392 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise Development LP - HPE Software 4 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 37 1
Открытые технологии 732 1
Hancom Group - Hancom Linux Inc 13 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 4
Francisco Partners Management 20 3
Golden Gate Capital 19 2
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 2
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 2
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Яндекс.Лавка 315 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Vista Equity Partners 7 1
Vector Capital 15 1
STG - Symphony Technology Group 7 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
OIN - Open Invention Network 24 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
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ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
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EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
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OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 4
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 3
Microsoft Windows 16882 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 3
openSUSE - SUSE Linux Manager 12 3
HPE Helion Eucalyptus Business Applications - HPE Helion Eucalyptus Development Platform 18 3
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Red Hat Network Satellite - Red Hat Satellite 18 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 2
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 2
Linux Slackware 30 2
HPE Helion OpenStack 30 2
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Norton Commander (NC) 10 1
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OpenText - Micro Focus - Borland Visigenic - Inprise VisiBroker 11 1
OpenText - Micro Focus - IONA Technologies - Orbix 10 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 1
openSUSE - SUSE OpenStack Cloud 5 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux KDE Plasma 265 1
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
Red Hat Ceph Storage 126 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
Apache OpenOffice 490 1
Microsoft Xamarin 36 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 6
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 8 2
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 2
Miller Michael - Миллер Майкл 10 1
Levine Neil - Левин Нейл 2 1
Gupta Sandy - Гупта Сэнди 6 1
Loosemore Kevin - Лузмор Кевин 2 1
Egbert Katherine - Эгберт Кэтрин 7 1
Главчев Владимир 21 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
Di Donato Melissa - Ди Донато Мелисса 5 1
Murcdoch Stephen - Мердок Стивен 4 1
Di Giacomo Thomas - Ди Джакомо Томас 1 1
Huyts Sunder - Хайтс Сандер 1 1
Angelone Enrica - Анжелоне Энрика 1 1
Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 1
Гребнев Егор 41 1
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Германия - Бавария - Нюрнберг 40 2
Европа 24964 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
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Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
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