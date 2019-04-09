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OpenText Micro Focus Operations Manager i Micro Focus OMi

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.04.2019 Для беспрерывной работы ИТ-сервисов не нужны огромные затраты 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

OpenText и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus 122 2
Zoho Corporation 23 1
CA Technologies - Computer Associates 392 1
OpenText 238 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise Development LP - HPE Software 4 1
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EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 36 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 1
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 34 2
HP SiteScope 4 2
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
Т1 Сервионика - Айтеко - THEMISoft - платформа автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре 3 1
OpenText - Micro Focus ITOM 1 1
Шаров Артем 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Канада 5082 1
Украина 7928 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
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