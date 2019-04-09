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HP SiteScope

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.04.2019 Для беспрерывной работы ИТ-сервисов не нужны огромные затраты 1
22.06.2012 HP пополнила портфель Converged Cloud новыми решениями и сервисами 1
10.09.2008 НР поможет упростить управление виртуализацией: новые решения 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

HP SiteScope и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 2
HP Inc. 5883 2
OpenText - Micro Focus 122 2
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 37 1
HPE European Performance Center 4 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Cisco Systems 5372 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
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Комплит - Complete 114 1
Red Hat 1378 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 56 1
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ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 299 1
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 385 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
OpenText - Micro Focus Operations Manager i - Micro Focus OMi 2 2
HPE ProLiant 409 2
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 34 1
HPE Cloud Services - HPE Cloud Data Services - HPE Enterprise Cloud Services Compute 11 1
HPE Datacenter Suite 21 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
HPE Helion CloudSystem 19 1
HPE ALM - HPE Application Lifecycle Management 11 1
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 7 1
HPE BSM - HPE Business Service Management 5 1
HPE Cloud Planning Services 2 1
HPE CloudAgile - HP Agile Accelerator 10 1
HP ePrint&Share - HP ePrintCenter 23 1
HP Printing and Personal Systems 18 1
OpenText - Micro Focus ITOM 1 1
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 1
HPE APEX - HPE Application Performance Extender - HPE Application Performance Management 4 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
HP VSE - HP Virtual Server Environment 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Citrix XenDesktop 100 1
Veghte Bill - Вегте Билл 17 1
Шаров Артем 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Канада 5082 1
Украина 7928 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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