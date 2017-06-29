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HPE ALM HPE Application Lifecycle Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.06.2017 Мобильные приложения: как не «проколоться» на разработке и тестировании 1
25.12.2013 Компания «Электронная Москва»: опыт использования ITSM 1
07.11.2013 «Ай-Теко» создала систему представления ключевых показателей эффективности ИТ-услуг для «ТрансКредитБанка» 1
22.06.2012 HP пополнила портфель Converged Cloud новыми решениями и сервисами 1
02.04.2012 Решения HP Applications Transformation позволяют интегрировать мобильные бизнес-приложения с традиционными 1
23.11.2011 Решение HP ALM 11 позволит ускорить доставку приложений без ухудшения их качества 3
22.07.2011 Новые решения HP ускоряют разработку приложений для «облака» 4
02.12.2010 HP представила платформу Application Lifecycle Management 11.0 для ускоренной доставки приложений и сервисов 3
17.02.2010 HP Agile Accelerator помогает эффективней реагировать на меняющиеся потребности бизнеса 2
17.02.2010 Новое ПО поможет эффективнее реагировать на меняющиеся потребности бизнеса 1

Публикаций - 11, упоминаний - 19

HPE ALM и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 10
SAP SE 5601 2
HPE Enterprise Services 58 2
HP Software 54 2
Raiffeisen Informatik - Raiffeisen TechCenter, RTC - Райффайзен-техцентр - Raiffeisen Software Solution 8 1
HPE European Performance Center 4 1
Broadcom - VMware 2610 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Oracle Corporation 7074 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Synopsys - Синопсис 47 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
OpenText - Micro Focus 122 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
McKesson 15 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 76 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 1
SCRUM - Методология совместной работы 162 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
HPE CloudAgile - HP Agile Accelerator 10 5
HP Application Transformation 12 5
Google Android 15244 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
OpenText - Micro Focus UFT - Unified Functional Testing - Mercury Interactive QuickTest Professional (QTP) 4 2
HP LoadRunner - HP LoadRunner-in-the-Cloud 6 2
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 7 1
HPE Service Test 2 1
HPE Cloud Planning Services 2 1
HP ePrint&Share - HP ePrintCenter 23 1
HP Printing and Personal Systems 18 1
HP Sprinter 1 1
HP LeanFT 2 1
HPE APEX - HPE Application Performance Extender - HPE Application Performance Management 4 1
HP UCMDB 8 1
Apache JMeter 14 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple macOS 2419 1
Apple - App Store 3109 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
HPE ProLiant 409 1
Microsoft Azure DevOps 30 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
SAP NetWeaver 158 1
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 18 1
HP SiteScope 4 1
HPE Cloud Services - HPE Cloud Data Services - HPE Enterprise Cloud Services Compute 11 1
HPE Service Manager - HPSM 49 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 23 1
HPE Datacenter Suite 21 1
Redmine 22 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
SAP Mobile Platform - SAP MEAP SUP - SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform 11 1
HPE EMS - HPE Enterprise Mobility Services 1 1
Rende Jonathan - Ренде Джонатан 4 4
Коблев Евгений 1 1
Гумённый Петр 3 1
Моложавский Александр 3 1
Veghte Bill - Вегте Билл 17 1
Комстачев Михаил 14 1
Заславский Алексей 13 1
Гуреев Евгений 3 1
Макаров Станислав 118 1
Стрельцов Николай 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 101 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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