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SAP Mobile Platform SAP MEAP SUP SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.03.2015 Российские хакеры обнаружили критические уязвимости в SAP Mobile 1
11.12.2014 «Северсталь» внедрила мобильную систему заявок и заказа продукции 1
20.06.2013 КАМАЗ и SAP расширяют сотрудничество 1
29.05.2013 Digital Design обеспечила мобильность топ-менеджменту «Федеральной грузовой компании» 1
01.04.2013 SAP сертифицировала первое в СНГ мобильное приложение для SAP ERP HCM под Android 1
15.01.2013 "Мобилизация" SAP: стратегия и тактика 2
12.04.2012 SAP планирует приобрести Syclo 1
02.04.2012 Решения HP Applications Transformation позволяют интегрировать мобильные бизнес-приложения с традиционными 1
19.09.2011 Sybase Unwired Platform 2.1 упрощает разработку мобильных корпоративных приложений 3
11.07.2011 CompuTel займется разработкой корпоративных мобильных приложений на платформе Sybase Unwired Platform 2

Публикаций - 11, упоминаний - 15

SAP Mobile Platform и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5589 9
SAP CIS - САП СНГ 867 2
Evola - Эвола 32 2
HP Software 54 1
Apple Inc 13106 1
HP Inc. 5878 1
9545 1
Oracle Corporation 7066 1
Крок - Croc 1959 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 428 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
Google LLC 12640 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 1
SAP Consulting 36 1
Северсталь ПАО - Северсталь Российская сталь 24 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Северсталь ПАО - Severstal 622 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5848 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12872 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64660 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14728 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13043 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12159 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35970 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16075 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28151 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24275 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12779 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7637 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9431 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 483 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5981 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12131 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5486 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 95 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 633 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1263 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1693 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1000 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2026 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1470 1
Application store - магазин приложений 1455 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1247 1
OASIS - OData - Open Data Protocol 15 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9873 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8200 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34661 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26639 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16940 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 703 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2959 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13889 1
Google Android 15194 5
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7598 4
Apple iOS 8555 3
Microsoft Windows 16845 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 973 3
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 3
Apple iPad 4001 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
SAP NetWeaver 158 2
SAP Sybase 292 2
HPE EMS - HPE Enterprise Mobility Services 1 1
SAP for Automotive - mySAP Automotive 6 1
SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 6 1
HPE ALM - HPE Application Lifecycle Management 11 1
HP Application Transformation 12 1
Nokia Symbian OS 1408 1
Oracle Java - язык программирования 3458 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5677 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1510 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 30 1
OpenText - Micro Focus UFT - Unified Functional Testing - Mercury Interactive QuickTest Professional (QTP) 4 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
SAP NetWeaver Gateway - SAP Gateway 2 1
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 6 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 9 1
Астахов Константин 23 1
Максимов Дмитрий 11 1
Зайцев Сергей 25 1
Деверилин Павел 34 1
Частухин Дмитрий 10 1
Кожуховский Михаил 7 1
Андрейчик Дмитрий 1 1
Долгополов Сергей 1 1
Моисеенко Валерий 1 1
Жуклинец Кирилл 1 1
Варданян Ваагн 2 1
Торконяк Владимир 3 1
Rende Jonathan - Ренде Джонатан 4 1
Терехов Олег 8 1
Постолатий Виталий 22 1
Когогин Сергей 20 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 165320 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3429 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Сингапур - Республика 1948 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53208 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15957 2
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Оптимизация затрат - Cost optimization 966 1
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Аудит - аудиторский услуги 1258 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3456 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1392 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5877 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5665 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3941 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 941 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3119 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1656 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5550 1
Экономический эффект 1329 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6555 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57409 1
SAP Community Network 4 1
IDC - International Data Corporation 4971 2
Gartner - Гартнер 3654 1
Black Hat - Конференция 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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